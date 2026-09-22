Um vídeo que mostra Alexandre de Moraes e a esposa, Viviane Barci, desembarcando de um jatinho ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em 2025, reacendeu a discussão sobre a relação entre o ministro do STF e o empresário. O escritório de Viviane confirmou que contratou serviços de táxi aéreo da Prime Aviation, empresa ligada a Vorcaro, mas afirmou que ele não estava nos voos e que a contratação seguia critérios operacionais. O registro confronta declaração anterior do gabinete de Moraes, que negava viagens em aeronaves de Vorcaro. Ex-ministros do STF defendem que a Corte apure os fatos. O caso segue sob análise do Supremo.
Muita promessa, pouca ação
Nos bastidores da política regional, a avaliação sobre um determinado prefeito da Região Metropolitana de Jundiaí é de que centraliza decisões, promete bastante e entrega bem menos do que anuncia. Receber a população, dizem, até recebe. O problema estaria no passo seguinte: transformar conversa em ação. Para quem acompanha de perto a administração, sobra promessa e falta resultado.
Comércio nas eleições
O comércio poderá funcionar normalmente nos dias de votação das Eleições 2026, desde que os estabelecimentos garantam aos funcionários condições efetivas para exercer o direito ao voto. A orientação consta das regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foi reforçada pelo Sincomercio Jundiaí e Região. As empresas devem organizar as escalas considerando o tempo necessário para deslocamento, votação e retorno ao trabalho. Também precisam observar a legislação trabalhista, normas municipais e a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O primeiro turno será em 4 de outubro e, se houver segundo turno, em 25 de outubro.
Brinquedos inclusivos
O vereador, Lelê Aprígio, de Cajamar, apresentou indicação ao prefeito para a instalação de brinquedos inclusivos nas áreas de convivência e lazer do município. A proposta prevê equipamentos adaptados para permitir a participação de crianças com deficiência ou necessidades especiais de mobilidade nos espaços públicos. Segundo a justificativa, o brincar contribui para o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. O vereador afirma que muitos locais ainda não contam com equipamentos adaptados. A iniciativa busca ampliar a acessibilidade e garantir que crianças possam brincar e interagir nos espaços públicos.
Proteção aos candidatos
Desde sábado (19), 15 dias antes do primeiro turno, candidatos não podem ser presos ou detidos, salvo em caso de flagrante delito. A proteção está prevista no Código Eleitoral e vale até 6 de outubro, 48 horas após a votação de 4 de outubro. A regra faz parte das medidas especiais adotadas pela Justiça Eleitoral na reta final do pleito. O objetivo é garantir o andamento regular da campanha e da votação, sem impedir a prisão em flagrante. A partir de 29 de setembro, a mesma proteção passa a valer para os eleitores, com exceções previstas na legislação.