Um vídeo que mostra Alexandre de Moraes e a esposa, Viviane Barci, desembarcando de um jatinho ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em 2025, reacendeu a discussão sobre a relação entre o ministro do STF e o empresário. O escritório de Viviane confirmou que contratou serviços de táxi aéreo da Prime Aviation, empresa ligada a Vorcaro, mas afirmou que ele não estava nos voos e que a contratação seguia critérios operacionais. O registro confronta declaração anterior do gabinete de Moraes, que negava viagens em aeronaves de Vorcaro. Ex-ministros do STF defendem que a Corte apure os fatos. O caso segue sob análise do Supremo.

Muita promessa, pouca ação

Nos bastidores da política regional, a avaliação sobre um determinado prefeito da Região Metropolitana de Jundiaí é de que centraliza decisões, promete bastante e entrega bem menos do que anuncia. Receber a população, dizem, até recebe. O problema estaria no passo seguinte: transformar conversa em ação. Para quem acompanha de perto a administração, sobra promessa e falta resultado.