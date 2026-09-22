Nesta segunda-feira, dia 21, na sede da 33ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Jundiaí, foi realizada uma sabatina com os candidatos a deputado estadual que têm domicílio eleitoral na cidade. Foram convidados: Dica Xique-Xique, Leandro Basson, Edicarlos Vieira, Faouaz Taha e Pedro Bigardi. Apenas Edicarlos Vieira e Pedro Bigardi compareceram e participaram de todo o debate.
A abertura foi feita pelo presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí, Alceu Eder Massucato. Ele agradeceu a presença do público, dos candidatos e dos advogados e destacou que é papel da OAB, previsto no estatuto da entidade, contribuir para a democracia e para o aperfeiçoamento das instituições. “Essa ação fortalece a democracia e apresenta as propostas dos candidatos para a população”. Ele lamentou as ausências. “Foi a perda de uma grande oportunidade dos candidatos que não compareceram.”
As perguntas foram elaboradas pela própria Comissão e também enviadas pela população pelos canais da Subseção, com temas como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, entre outros. Cada resposta deveria ser dada em até dois minutos, sem interrupção entre os candidatos.
O presidente da OAB-Jundiaí, Daniel Martinelli, afirmou que o evento é importante para a cidade, com a apresentação dos candidatos com domicílio em Jundiaí. “Esperamos ter grandes propostas, que servirão para nos orientar na escolha do voto.”
História
Logo no início, Edicarlos Vieira, candidato a deputado estadual, agradeceu o convite, externou respeito pela OAB e contou sua trajetória. Disse que chegou a Jundiaí ainda jovem, relatou o trabalho comunitário antes de entrar na política, lembrou que é membro do Parlamento Regional e presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Afirmou que o que acontece em Jundiaí reflete na região e que tem propostas para melhorias, principalmente na integração de políticas públicas entre os municípios.
O ex-prefeito e deputado estadual, Pedro Bigardi, destacou que está há mais de 40 anos na vida pública, participou do movimento das Diretas Já e do processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Disse que conhece a importância da OAB na defesa da democracia e lamentou a ausência dos outros três candidatos, classificando como desrespeito à entidade. Bigardi afirmou que esta é a 14ª eleição que participa e lembrou que, quando foi candidato a prefeito, teve mais de 140 mil votos e foi eleito. Bigardi também lamentou a ausência dos candidatos e considerou “uma falta de respeito à OAB”. Ele é candidato a deputado estadual.
Apenas o vereador Faouaz Taha justificou a ausência por incompatibilidade de agenda.
Os dois candidatos também abordaram propostas para a economia e a redução de impostos, defenderam medidas para melhorar a arrecadação sem aumentar a carga tributária e criticaram a má qualidade da educação nas escolas públicas em Jundiaí. Também falaram sobre mobilidade urbana e infraestrutura, com foco na necessidade de investimentos regionais e na busca de recursos do Estado.
O público acompanhou a sabatina no auditório da sede da 33ª Subseção e também ao vivo pelo Instagram oficial da OAB Jundiaí.
No terceiro bloco, nas considerações finais, os candidatos agradecem o espaço aberto para expor as suas propostas, e falaram que foi o único espaço na cidade onde puderam debater propostas com outros candidatos.
Na terça-feira, dia 22 de setembro, é a vez dos candidatos a deputado federal participarem da sabatina. Segue o mesmo critério: apenas candidatos com domicílio eleitoral em Jundiaí. Ao todo, foram dez convidados pela entidade.