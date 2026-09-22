Nesta segunda-feira, dia 21, na sede da 33ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Jundiaí, foi realizada uma sabatina com os candidatos a deputado estadual que têm domicílio eleitoral na cidade. Foram convidados: Dica Xique-Xique, Leandro Basson, Edicarlos Vieira, Faouaz Taha e Pedro Bigardi. Apenas Edicarlos Vieira e Pedro Bigardi compareceram e participaram de todo o debate.

A abertura foi feita pelo presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí, Alceu Eder Massucato. Ele agradeceu a presença do público, dos candidatos e dos advogados e destacou que é papel da OAB, previsto no estatuto da entidade, contribuir para a democracia e para o aperfeiçoamento das instituições. “Essa ação fortalece a democracia e apresenta as propostas dos candidatos para a população”. Ele lamentou as ausências. “Foi a perda de uma grande oportunidade dos candidatos que não compareceram.”

As perguntas foram elaboradas pela própria Comissão e também enviadas pela população pelos canais da Subseção, com temas como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, entre outros. Cada resposta deveria ser dada em até dois minutos, sem interrupção entre os candidatos.