Alegria, emoção e muitos abraços marcaram a manhã desta segunda-feira (21), em Várzea Paulista. Aos 7 anos, Jhonatan Veríssimo dos Santos realizou o sonho de conhecer de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Morador de Louveira, o menino, que está no espectro autista, foi acompanhado pela mãe, Sandra Cristina Veríssimo, durante a visita ao Posto de Bombeiros da cidade. Admirador da profissão desde os 2 anos e meio, Jhonatan sonha em se tornar bombeiro militar quando crescer.

Durante a visita, o garoto conheceu as instalações do posto, os equipamentos utilizados pelos profissionais em ocorrências de incêndio e resgates, além dos veículos empregados no atendimento à população.