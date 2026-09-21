Alegria, emoção e muitos abraços marcaram a manhã desta segunda-feira (21), em Várzea Paulista. Aos 7 anos, Jhonatan Veríssimo dos Santos realizou o sonho de conhecer de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Morador de Louveira, o menino, que está no espectro autista, foi acompanhado pela mãe, Sandra Cristina Veríssimo, durante a visita ao Posto de Bombeiros da cidade. Admirador da profissão desde os 2 anos e meio, Jhonatan sonha em se tornar bombeiro militar quando crescer.
Durante a visita, o garoto conheceu as instalações do posto, os equipamentos utilizados pelos profissionais em ocorrências de incêndio e resgates, além dos veículos empregados no atendimento à população.
Um dos momentos que mais chamou a atenção de Jhonatan foi o contato com os bombeiros. Apesar de apresentar resistência ao contato físico, característica relacionada ao seu perfil no espectro autista, o menino se sentiu à vontade e chegou a abraçar os profissionais.
“Gostei da visita. Era o que eu queria”, contou Jhonatan.
Para Sandra, a oportunidade representa uma lembrança importante para o filho e pode ajudá-lo a continuar acreditando no sonho de seguir a carreira. “Vocês não sabem a satisfação que deram pra essa criança, porque era o que ele mais queria. Ele ficou muito animado”, afirmou.
A mãe também destacou a importância de incentivar o filho a manter o objetivo para o futuro. “Agora é dar força pra ele continuar sonhando e, com fé em Deus, quando ele tiver a idade certa, poderá realizar esse sonho”, completou.
O 1º Sargento PM Felipe, do Posto de Bombeiros de Várzea Paulista, explicou que visitas de crianças são comuns e costumam despertar curiosidade sobre a rotina dos profissionais, os equipamentos e os veículos utilizados nos atendimentos.
Segundo o bombeiro, a experiência também foi especial por considerar as particularidades de Jhonatan. “Com certeza, isso ficará marcado na memória dele”, declarou.
Como visitar o Corpo de Bombeiros?
O Posto de Bombeiros de Várzea Paulista recebe visitantes 24 horas por dia, todos os dias da semana, na Avenida Bertioga, 881, na Vila Tupi.
Quem quiser conhecer os veículos utilizados pela corporação pode verificar, da rua, se a viatura está no local. Também é possível entrar em contato previamente pelo telefone (11) 4596-1010.
Em situações de emergência, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193.