Para milhares de jundiaienses, trabalhar em São Paulo significa incorporar à rotina diária horas de deslocamento entre a casa e o trabalho. Dependendo do meio de transporte e das condições do trajeto, a viagem de ida e volta pode consumir de duas a mais de quatro horas por dia. De carro, nos horários de pico, o percurso pode ultrapassar duas horas e meia; de ônibus fretado, fica em torno de três a quatro horas; e, de trem, pode chegar a aproximadamente quatro horas. Dados da Artesp mostram ainda que, no retorno de São Paulo para Jundiaí, são gastos, em média, 32 minutos a mais do que em condições de fluxo livre, acréscimo de 52%.
O peso da distância também aparece no orçamento. Em 22 dias úteis, o gasto para quem utiliza exclusivamente a Linha 7-Rubi é de R$237,60, mas pode variar entre R$600 e R$800 nos ônibus fretados e chega a cerca de R$2 mil para quem vai de carro, considerando combustível e pedágios. Conexões com metrô ou ônibus na capital e despesas com estacionamento podem elevar ainda mais esses valores.
O fluxo diário faz parte da rotina de uma parcela significativa dos trabalhadores da cidade. Segundo o Censo 2022, Jundiaí possui 220.445 pessoas ocupadas, das quais 15,32% trabalham em outro município. São Paulo se destaca entre os destinos pelo tempo e pelo custo envolvidos no deslocamento.
Nas rodovias, os maiores impactos estão concentrados justamente nos períodos de entrada e saída do trabalho. Dados coletados entre 1º e 17 de setembro no site da Artesp mostram que, no sentido Jundiaí-São Paulo, o período entre 6h e 8h é o mais crítico. Na volta, o maior impacto ocorre entre 17h e 19h. Para o transporte ferroviário, o tempo médio de duas horas e meia costuma sofrer alterações em casos ambientais e mecânicos, como problemas técnicos nas locomotivas, obstrução das linhas e atrasos dos trens.
Horas entre casa e trabalho
A jornalista e subgerente de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Valéria Nani, faz parte desse movimento de trabalhadores. Ela utiliza trem ou ônibus fretado de segunda a sexta-feira e calcula gastar cerca de quatro horas e meia por dia entre ida e volta, além de aproximadamente R$1 mil por mês.
Segundo Valéria, o tempo varia de acordo com as condições do dia. “Se eu for de ônibus, existem fatores como trânsito, que em determinados horários o tráfego é mais intenso; se houve algum acidente; se está chovendo. Tudo isso complica muito. De trem, eu dependo das condições da linha 7-Rubi, como esta semana, por exemplo, que por causa das chuvas, teve queda de árvore nos trilhos. Além disso, tem trem que, no fluxo SP-Jundiaí, faz baldeação em Francisco Morato, o que aumenta o tempo de viagem.” Por isso, antes de escolher o modal, ela acompanha os canais oficiais sobre as condições do transporte.
Apesar do desgaste, a jornalista trabalha em São Paulo há mais de 20 anos e não pretende deixar Jundiaí, onde mantém vínculos familiares. “Apesar do tempo de viagem e do cansaço físico, Jundiaí oferece mais qualidade de vida”, afirma.
Horários adaptados
O gerente de serviços profissionais Alfredo Alberto, de 52 anos, também precisou adaptar a rotina. Ele trabalha na região da Berrini e vai de carro a São Paulo quatro vezes por semana. Para evitar os horários mais congestionados, sai de Jundiaí por volta das 5h30 e inicia o retorno aproximadamente às 16h. Dessa forma, calcula levar cerca de uma hora em cada sentido.
Ainda assim, chuva e acidentes podem aumentar a duração da viagem. “Minha percepção ao longo dos anos é a de que cada ano a gente tem que sair pelo menos 5 minutos mais cedo para manter a mesma duração estimada de uma hora.”
A rotina custa aproximadamente R$1,7 mil por mês em combustível e pedágios, mas o gerente afirma não ter gastos com estacionamento, já que a empresa disponibiliza uma vaga.
Mesmo com o impacto financeiro e o tempo na estrada, Alfredo também não pretende trocar Jundiaí pela capital. Para ele, a tranquilidade e o custo de vida ainda justificam a escolha. “Aqui viver melhor é mais barato do que viver em uma região boa, em São Paulo”, afirma.
Para aproveitar as horas dentro do carro, o gerente passou a ouvir podcasts e estudar italiano durante o percurso. Por chegar cedo na capital, Alfredo também consegue frequentar uma academia próxima ao trabalho antes do expediente, incorporando parte do tempo de deslocamento à própria rotina.
Gerado com inteligência Artificial