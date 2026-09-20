Para milhares de jundiaienses, trabalhar em São Paulo significa incorporar à rotina diária horas de deslocamento entre a casa e o trabalho. Dependendo do meio de transporte e das condições do trajeto, a viagem de ida e volta pode consumir de duas a mais de quatro horas por dia. De carro, nos horários de pico, o percurso pode ultrapassar duas horas e meia; de ônibus fretado, fica em torno de três a quatro horas; e, de trem, pode chegar a aproximadamente quatro horas. Dados da Artesp mostram ainda que, no retorno de São Paulo para Jundiaí, são gastos, em média, 32 minutos a mais do que em condições de fluxo livre, acréscimo de 52%.

O peso da distância também aparece no orçamento. Em 22 dias úteis, o gasto para quem utiliza exclusivamente a Linha 7-Rubi é de R$237,60, mas pode variar entre R$600 e R$800 nos ônibus fretados e chega a cerca de R$2 mil para quem vai de carro, considerando combustível e pedágios. Conexões com metrô ou ônibus na capital e despesas com estacionamento podem elevar ainda mais esses valores.

O fluxo diário faz parte da rotina de uma parcela significativa dos trabalhadores da cidade. Segundo o Censo 2022, Jundiaí possui 220.445 pessoas ocupadas, das quais 15,32% trabalham em outro município. São Paulo se destaca entre os destinos pelo tempo e pelo custo envolvidos no deslocamento.