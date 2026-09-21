A Unidade Gestora Municipal de Meio Ambiente de Várzea Paulista, por meio do Centro de Bem-Estar Animal (Cebea), realizou, no último fim de semana, um mutirão de castração de cães e gatos. Ao todo, 400 animais foram atendidos nos dias 12 e 13, sábado e domingo.
A ação foi realizada na quadra da Praça CEU e contemplou todos os animais previamente inscritos para o procedimento.
Segundo o coordenador municipal de Educação Ambiental e Bem-Estar Animal, André Purgato, o balanço da iniciativa foi positivo e não houve intercorrências durante os atendimentos.
“Nós avaliamos que a ação foi muito bem-sucedida, sem intercorrências. Ficamos com uma pequena fila de espera, que será priorizada para os próximos mutirões”, afirmou.
A castração é uma das medidas adotadas pelo município para contribuir com o controle populacional de cães e gatos e promover o bem-estar animal.
A Prefeitura de Várzea Paulista deve divulgar, em breve, as informações sobre o próximo mutirão, incluindo local, datas, forma de inscrição e requisitos para participação.