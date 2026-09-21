A Unidade Gestora Municipal de Meio Ambiente de Várzea Paulista, por meio do Centro de Bem-Estar Animal (Cebea), realizou, no último fim de semana, um mutirão de castração de cães e gatos. Ao todo, 400 animais foram atendidos nos dias 12 e 13, sábado e domingo.

A ação foi realizada na quadra da Praça CEU e contemplou todos os animais previamente inscritos para o procedimento.

Segundo o coordenador municipal de Educação Ambiental e Bem-Estar Animal, André Purgato, o balanço da iniciativa foi positivo e não houve intercorrências durante os atendimentos.