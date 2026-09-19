A chuva volta a cair em Jundiaí neste domingo (20), segundo a previsão do Climatempo. O município deve ter um dia de temperaturas amenas, com mínima de 19°C e máxima de 26°C, além de pancadas de chuva principalmente durante a tarde e a noite.

A previsão aponta 76% de possibilidade de chuva, com acumulado estimado em 4,4 milímetros. Durante a manhã, o tempo deve permanecer com muitas nuvens, mas a instabilidade aumenta ao longo do dia.

À tarde, há previsão de pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. A condição deve continuar durante a noite, quando as temperaturas ficam próximas dos 20°C. Os ventos devem ter velocidade média de cerca de 10 km/h, com possibilidade de rajadas mais fortes ao longo do dia. A umidade relativa do ar também deve permanecer elevada, chegando a 85% no período da noite.