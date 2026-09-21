A abertura oficial da 7ª Festa Literária de Jundiaí (Flij), realizada neste segunda (21), foi marcada por intervenções intervenções artísticas, declamações textuais, sorteio de brindes, além da palestra “Viver é perigoso, conhecer-se é necessário!”, sobre os 70 anos do livro Grande Sertão: Veredas”, com o professor e jornalista Fernando Bandini. A Flip será realizada dias 26 e 27, em diferentes espaços públicos.
O início do encontro contou com a intervenção artística dos atores Raquel Medeia e Daniel Dutra, com um texto sobre escolhas e o medo do desconhecido. Depois dos discursos de abertura dos organizadores Adriana Perroni Ballerini e Galileo Schioser, professores da Fatec Jundiaí, e da responsável da biblioteca Michele Bueno, a palestra sobre o livro de Guimarães Rosa trouxe reflexões sobre a importância do sertão na narrativa, o entendimento do que é brasileiro e a relevância de obras clássicas em um contexto moderno.
“Guimarães Rosa atendia no balcão do armazém do seu pai, onde pegou gosto pela conversa e pelas falas das pessoas. Foi nesse contexto que esse universo começou a fazer parte dele. Muitas de suas histórias têm relação com situações que ele vivenciou em sua vida e o marcaram de alguma forma”, explica Bandini. A mediadora da palestra, a professora doutora Gisele Moreira, traz o sertão de Guimarães Rosa como um lugar que dá o poder do pensamento, já que as pessoas têm tempo de contar e ouvir histórias.
O evento foi organizado pelos alunos do 2º semestre de Gestão de Eventos da Fatec Jundiaí. No encerramento, a aluna Maria Luisa realizou a leitura dramatizada de um trecho do livro e a aluna Giovanna Gimenez recitou uma carta de Clarice Lispector, enviada ao amigo e escritor Fernando Sabino, sobre os sentimentos que a marcaram após a leitura de Grande Sertão: Veredas.
PROGRAMAÇÃO
A programação da Flij é gratuita e acontece ao longo dos próximos sete dias, com atividades voltadas à literatura, cultura pop e música para diferentes públicos. A partir de quinta-feira (24), o Espaço Expressa será palco da Feira do Livro, que segue até domingo (27), das 10 às 22 horas. A programação reúne lançamentos, clássicos e oportunidades de contato com a produção editorial, aproximando o público da literatura e incentivando o hábito da leitura.
Na sexta-feira (25), às 15 horas, o Coral Encantaê, formado por estudantes da Emeb Hermenegildo Martinelli, se apresenta no Espaço Expressa. A atividade também marca a abertura das exposições “Arte Postal” e “Histórias em Quadrinhos”, produzidas por alunos da rede municipal.
No fim de semana, nos dias 26 e 27, a Biblioteca recebe o JundComics, das 10 às 20 horas. A programação amplia o diálogo entre literatura, histórias em quadrinhos, ilustração e cultura pop, aproximando o público das narrativas visuais e de novos universos de leitura.