A abertura oficial da 7ª Festa Literária de Jundiaí (Flij), realizada neste segunda (21), foi marcada por intervenções intervenções artísticas, declamações textuais, sorteio de brindes, além da palestra “Viver é perigoso, conhecer-se é necessário!”, sobre os 70 anos do livro Grande Sertão: Veredas”, com o professor e jornalista Fernando Bandini. A Flip será realizada dias 26 e 27, em diferentes espaços públicos.

O início do encontro contou com a intervenção artística dos atores Raquel Medeia e Daniel Dutra, com um texto sobre escolhas e o medo do desconhecido. Depois dos discursos de abertura dos organizadores Adriana Perroni Ballerini e Galileo Schioser, professores da Fatec Jundiaí, e da responsável da biblioteca Michele Bueno, a palestra sobre o livro de Guimarães Rosa trouxe reflexões sobre a importância do sertão na narrativa, o entendimento do que é brasileiro e a relevância de obras clássicas em um contexto moderno.

