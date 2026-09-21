Entre os dias 23 e 26 de setembro, os museus do Parque da Ciência do Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo, apresentam uma programação especial para a 20ª Primavera dos Museus. A iniciativa, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), incentiva museus, Pontos de Memória e instituições culturais a desenvolverem ações que aproximem diferentes públicos, valorizem histórias e identidades diversas por meio da cultura.
Dias 23 e 26 de setembro terá atividades especiais
Com o tema “Museus para todas as pessoas”, a edição deste ano propõe reflexões sobre como tornar os espaços culturais cada vez mais acessíveis, inclusivos, diversos e representativos. A programação também visa ampliar o diálogo sobre o direito à memória, ao patrimônio cultural, à participação e ao pertencimento.
No Parque da Ciência Butantan, os museus de Microbiologia Professor Isaías Raw, Biológico, da Vacina, Histórico – Espaço Terra Firme e o de Saúde Pública Emílio Ribas (MUSPER) prepararam atividades voltadas a públicos de diferentes idades.
A programação começa na quarta-feira (23), às 11h30, com o jogo Micro-caça, no Museu de Microbiologia Professor Isaías Raw. Os visitantes serão convidados a explorar a exposição de longa duração do museu em busca de informações sobre a diversidade dos microrganismos e conceitos da microbiologia.
Na quinta-feira (24), às 14h, o Museu Biológico promove mais uma edição dos Seminários do Museu Biológico, que reúne especialistas e o público geral para discutir temas do mundo científico. O encontro será realizado no auditório do museu e abordará a democratização dos espaços museológicos.
No sábado (26), a programação reúne diversas atividades. O Museu de Saúde Pública Emílio Ribas (MUSPER) promove, às 9h, o roteiro “Da Ponte Pra Cá”, inspirado na obra dos Racionais MC's. A caminhada pelos bairros do Bom Retiro e da Luz investigará marcos de memória e de saúde para compreender a região central de São Paulo. A atividade discutirá como a ideia de “margem” é construída pela exclusão e pela escassez de políticas públicas, e não apenas pela geografia. Durante o percurso, os participantes serão convidados a observar a região para além de suas fachadas e refletir sobre as marcas deixadas na cidade.
Também no sábado, o Museu da Vacina realizará uma edição especial de sua visita monitorada, voltada ao público a partir dos 60 anos. A atividade acontece às 11h, com educadores apresentando a história da vacinação e convidando os visitantes a refletir sobre saúde e prevenção de doenças.
O Museu de Microbiologia Professor Isaías Raw promove, às 11h e às 15h, a oficina “A tecnologia do barro unindo saberes”. A atividade convida o público a conhecer como diferentes etnias indígenas utilizavam a cerâmica para expressar suas tecnologias e cosmovisões.
Para completar a programação, o Museu Histórico realiza, às 14h30, a oficina Eco Cobra, voltada ao público infantojuvenil. Os participantes poderão criar uma cobra “ecológica” com tampinhas de garrafa PET e aprender sobre a importância da reciclagem, da ciência e da conservação das serpentes brasileiras.
Ao integrar ciência, história, saúde, cultura e meio ambiente, o Parque da Ciência Butantan reforça seu compromisso com a educação científica e ambiental e com a construção de espaços de diálogo e valorização de diferentes saberes.