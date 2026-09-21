Na quinta-feira (24), às 14h, o Museu Biológico promove mais uma edição dos Seminários do Museu Biológico, que reúne especialistas e o público geral para discutir temas do mundo científico. O encontro será realizado no auditório do museu e abordará a democratização dos espaços museológicos.

No sábado (26), a programação reúne diversas atividades. O Museu de Saúde Pública Emílio Ribas (MUSPER) promove, às 9h, o roteiro “Da Ponte Pra Cá”, inspirado na obra dos Racionais MC's. A caminhada pelos bairros do Bom Retiro e da Luz investigará marcos de memória e de saúde para compreender a região central de São Paulo. A atividade discutirá como a ideia de “margem” é construída pela exclusão e pela escassez de políticas públicas, e não apenas pela geografia. Durante o percurso, os participantes serão convidados a observar a região para além de suas fachadas e refletir sobre as marcas deixadas na cidade.

Também no sábado, o Museu da Vacina realizará uma edição especial de sua visita monitorada, voltada ao público a partir dos 60 anos. A atividade acontece às 11h, com educadores apresentando a história da vacinação e convidando os visitantes a refletir sobre saúde e prevenção de doenças.