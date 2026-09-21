A Escola de Gestão Pública (EGP), da Prefeitura de Jundiaí, iniciou um curso básico de capacitação em linguagem de programação Python com 18 estudantes do Ensino Médio, que compõem a rede socioassistencial do município, indicados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). O objetivo é dar oportunidade a estes jovens para que tenham uma formação ligada à tecnologia. A capacitação, viabilizada por meio de um acordo de cooperação técnica entre a EGP e as empresas Iron Mountain e Brazil Flying Labs, é a base para o aprendizado da pilotagem de drones.

As aulas estão sendo realizadas aos sábados e vão até dezembro, na sede da escola, na Vila Arens. No final de outubro, os adolescentes iniciarão as atividades práticas de pilotagem de drones. Ao concluírem o curso, os jovens receberão um certificado. A linguagem Python é amplamente utilizada na programação de drones para criar rotas de voo autônomas, processar imagens aéreas e controlar a telemetria em tempo real.

Os participantes do curso foram selecionados pela Smads após uma triagem realizada na rede de atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), contemplando diferentes regiões da cidade. A iniciativa amplia o acesso dos jovens a conhecimentos na área de tecnologia e oferece a oportunidade de aproximação com um segmento que reúne diferentes possibilidades de formação e atuação profissional.