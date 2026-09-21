A Escola de Gestão Pública (EGP), da Prefeitura de Jundiaí, iniciou um curso básico de capacitação em linguagem de programação Python com 18 estudantes do Ensino Médio, que compõem a rede socioassistencial do município, indicados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). O objetivo é dar oportunidade a estes jovens para que tenham uma formação ligada à tecnologia. A capacitação, viabilizada por meio de um acordo de cooperação técnica entre a EGP e as empresas Iron Mountain e Brazil Flying Labs, é a base para o aprendizado da pilotagem de drones.
As aulas estão sendo realizadas aos sábados e vão até dezembro, na sede da escola, na Vila Arens. No final de outubro, os adolescentes iniciarão as atividades práticas de pilotagem de drones. Ao concluírem o curso, os jovens receberão um certificado. A linguagem Python é amplamente utilizada na programação de drones para criar rotas de voo autônomas, processar imagens aéreas e controlar a telemetria em tempo real.
Os participantes do curso foram selecionados pela Smads após uma triagem realizada na rede de atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), contemplando diferentes regiões da cidade. A iniciativa amplia o acesso dos jovens a conhecimentos na área de tecnologia e oferece a oportunidade de aproximação com um segmento que reúne diferentes possibilidades de formação e atuação profissional.
Uma das alunas do curso, Iavyny Lohanny de Sousa Silva, aprovou a iniciativa da EGP. “Ela é bem interativa. Estou aprendendo várias coisas interessantes e participando de atividades diferentes”, disse. “Quero agradecer pela oportunidade. A estrutura que temos durante as aulas é ótima”, emendou Diego Suyama Avellar, outro inscrito no curso.
A escolha pela Python acompanha a relevância da linguagem no atual cenário tecnológico. De código aberto e utilizada em diferentes aplicações, a ferramenta está presente em áreas como inteligência artificial, ciência de dados e automação, o que torna seu aprendizado uma “porta de entrada” para outros campos da tecnologia.
Oportunidades concretas
Para o presidente da EGP, Vladimir Codinhoto, a iniciativa demonstra o potencial das parcerias para transformar o conhecimento em oportunidades concretas. “Nossa missão é promover aprendizado e desenvolvimento, e esse curso traduz muito bem esse propósito. A parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada permite somar informações relevantes, experiências e recursos para criar oportunidades concretas”, afirmou.
“Os alunos foram selecionados em toda a nossa rede de atenção dos Cras. A abrangência da seleção é um dos diferenciais desta iniciativa da EGP e das empresas parceiras”, finalizou Diego Novaretti, chefe da Divisão de Inclusão Socioprodutiva da Smads.