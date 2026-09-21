Com a proximidade das Eleições Gerais de 2026, o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) orienta os comerciantes sobre os principais cuidados relacionados ao funcionamento dos estabelecimentos e às questões trabalhistas nos dias de votação.

O funcionamento do comércio nos dias de votação é permitido, desde que os estabelecimentos proporcionem condições efetivas para que seus funcionários possam exercer o direito e o dever do voto. A orientação consta da regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2026. As empresas, entretanto, devem observar também a legislação trabalhista, a legislação local e as normas coletivas aplicáveis à categoria.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e, caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro. Segundo o TSE, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, nas duas datas.

Assegurar direito