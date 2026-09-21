A morte do animal, de origem argentina e que participaria de um evento neste domingo, foi confirmada por meio das redes sociais. Ele não resistiu aos ferimentos e às fraturas provocados no acidente.

Morreu neste domingo (20) o cavalo que ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, no final da noite de sábado (19).

O cavalo estava equipado com arreio e puxava uma charrete ocupada por duas pessoas quando acabou atingindo um carro na região. Com o impacto, o animal sofreu diversos ferimentos, perdeu bastante sangue e precisou receber atendimento veterinário.

O motorista do carro foi agredido por populares e precisou deixar o local para evitar que fosse linchado. O veículo ficou danificado tanto pelo impacto com o cavalo quanto pela ação de pessoas que estavam na região e o depredaram.

Duas amigas que estavam no carro permaneceram no local após a saída do motorista. Elas tentaram evitar que o veículo fosse ainda mais danificado, mas não conseguiram. As duas permaneceram na região para providenciar a remoção do automóvel, com o acionamento de um guincho.