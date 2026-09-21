21 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PARA A CADEIA

Força Tática vai buscar em casa um foragido da Justiça

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso em sua casa, na noite deste domingo (20), na rua Pará, no Distrito do Jacaré, em Cabreúva.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 2º Pelotão de Força Tática receberam informações sobre o paradeiro do homem e foram até o endereço indicado para cumprir o mandado de prisão.

O procurado atendeu os policiais no portão da residência. Após ser informado sobre a ordem judicial, ele não ofereceu resistência e foi detido pela equipe.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários