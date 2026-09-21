Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso em sua casa, na noite deste domingo (20), na rua Pará, no Distrito do Jacaré, em Cabreúva.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 2º Pelotão de Força Tática receberam informações sobre o paradeiro do homem e foram até o endereço indicado para cumprir o mandado de prisão.

O procurado atendeu os policiais no portão da residência. Após ser informado sobre a ordem judicial, ele não ofereceu resistência e foi detido pela equipe.