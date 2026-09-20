Aos 17 anos, Henrique Juan, de Campo Limpo Paulista, terá pela frente a primeira experiência internacional no basquete. O jovem atleta foi selecionado para representar a região em uma competição no Chile e agora se prepara para a viagem. Para tornar o sonho possível, ele e a família buscam apoio para custear as despesas.
Henrique pratica basquete há três anos e começou na modalidade por influência da própria família. O primo, que também joga, foi quem o incentivou a experimentar o esporte. Com o apoio dos pais e, posteriormente, do treinador Gabriel, o jovem passou a se dedicar cada vez mais ao basquete.
“Comecei a jogar por incentivo da minha mãe e do meu pai. Depois conheci meu treinador, Gabriel, e graças a ele comecei a amar ainda mais esse esporte”, conta Henrique. Para ele, o incentivo familiar foi fundamental para transformar o primeiro contato com a modalidade em um objetivo esportivo.
A oportunidade de disputar uma competição no Chile surgiu de maneira inesperada. Henrique participou de uma seletiva e conseguiu avançar após se entrosar com os demais atletas. O bom relacionamento com os jogadores que já conhecia também ajudou durante o processo.
“Foi de repente. Eu fui para a seletiva e, depois, passei. Fiquei muito feliz em representar Campo Limpo Paulista lá no Chile”, afirma. A convocação também terá um significado especial por ser a primeira experiência do atleta fora do país em uma competição.
Henrique conta que nunca havia participado de um torneio internacional. Por isso, encara a viagem como uma oportunidade de aprendizado e como um passo importante para sua trajetória no esporte. Além de competir, ele pretende observar o estilo de jogo dos adversários e levar novos conhecimentos para sua carreira.
“Quero aprender muito sobre como as outras pessoas jogam. Já assisti a muitos jogos dos chilenos e eles defendem muito bem. Quero aprender com eles e melhorar ainda mais”, explica o atleta.
A preparação para a competição tem sido intensa. Henrique afirma que está treinando diariamente, trabalhando fundamentos, arremessos, bandejas e aspectos físicos. A rotina inclui atividades com o treinador, academia e fisioterapia, com o objetivo de chegar ao Chile em boas condições.
“Estou treinando muito todos os dias. Meus jogos e meus arremessos melhoraram muito, minha bandeja também. Estou treinando o máximo para chegar lá no Chile e brilhar”, diz Henrique.
O jovem também enxerga a competição como uma possível porta de entrada para novos caminhos no basquete. Um dos objetivos é chamar a atenção de algum clube chileno e ter a oportunidade de continuar jogando no país. Caso isso não aconteça, pretende retornar ao Brasil e buscar espaço em uma equipe ligada à Federação Paulista de Basquete.
Para chegar ao Chile, entretanto, Henrique enfrenta um obstáculo que vai além das quadras. A família precisa arcar com os custos da viagem, principalmente passagens, hospedagem e alimentação. Segundo o atleta, os pais não têm condições de bancar sozinhos todas as despesas, o que tornou necessária a mobilização para arrecadar recursos.
“Além da dificuldade de pagar todo o dinheiro, meus pais não têm condição. Eles precisam trabalhar por fora e, além de eu estar treinando, também tenho que trabalhar para conseguir pagar a passagem e realizar esse sonho”, relata.
A família busca, por meio da campanha de arrecadação e de possíveis parceiros, reunir o valor necessário para viabilizar a participação. Para Henrique, a viagem representa mais do que uma competição: é a chance de viver sua primeira experiência internacional, representar sua cidade e abrir novos caminhos dentro do basquete.