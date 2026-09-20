Aos 17 anos, Henrique Juan, de Campo Limpo Paulista, terá pela frente a primeira experiência internacional no basquete. O jovem atleta foi selecionado para representar a região em uma competição no Chile e agora se prepara para a viagem. Para tornar o sonho possível, ele e a família buscam apoio para custear as despesas.

Henrique pratica basquete há três anos e começou na modalidade por influência da própria família. O primo, que também joga, foi quem o incentivou a experimentar o esporte. Com o apoio dos pais e, posteriormente, do treinador Gabriel, o jovem passou a se dedicar cada vez mais ao basquete.

“Comecei a jogar por incentivo da minha mãe e do meu pai. Depois conheci meu treinador, Gabriel, e graças a ele comecei a amar ainda mais esse esporte”, conta Henrique. Para ele, o incentivo familiar foi fundamental para transformar o primeiro contato com a modalidade em um objetivo esportivo.