Um adolescente mascarado foi detido por populares logo após tentar roubar a corrente de ouro de um idoso de 74 anos, na avenida Luiz Latorre, em Jundiaí, na manhã deste sábado (19). A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial.

O idoso contou que o adolescente, que usava máscara, se aproximou e tentou arrancar sua corrente de ouro com um puxão. A corrente chegou a se romper, mas o ladrão não conseguiu levá-la.

Populares que estavam próximos e presenciaram o crime o detiveram, impedindo sua fuga.