19 de setembro de 2026
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DETIDO POR POPULARES

Adolescente mascarado tenta roubar corrente de idoso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
A PM foi acionada e conduziu a vítima e o suspeito ao Plantão Policial
A PM foi acionada e conduziu a vítima e o suspeito ao Plantão Policial

Um adolescente mascarado foi detido por populares logo após tentar roubar a corrente de ouro de um idoso de 74 anos, na avenida Luiz Latorre, em Jundiaí, na manhã deste sábado (19). A Polícia Militar foi acionada, e o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial.

O idoso contou que o adolescente, que usava máscara, se aproximou e tentou arrancar sua corrente de ouro com um puxão. A corrente chegou a se romper, mas o ladrão não conseguiu levá-la.

Populares que estavam próximos e presenciaram o crime o detiveram, impedindo sua fuga.

A PM foi acionada e conduziu a vítima e o suspeito ao Plantão Policial, onde o adolescente permaneceu à disposição da Justiça.

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