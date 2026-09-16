Se você gosta de olhar para o céu e observar a Lua, que tal fazer isso bem de pertinho? Na terça (22) e na quarta (23) da próxima semana, o Planetário Municipal Prof. Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, realiza mais uma edição da Observação da Lua, atividade especial que convida o público a conhecer o satélite natural da Terra por meio de telescópios.

A programação será realizada na pista de atletismo do Parque Ferraz Costa, onde o Planetário está instalado, das 19h às 21h30. A atividade é gratuita e não exige inscrição prévia.

“Nas edições anteriores, vários participantes tiveram a oportunidade de visualizar diversos detalhes na superfície da Lua, como crateras, montanhas e outras características típicas da superfície lunar”, destaca o astrônomo e professor Carlos Mariano, responsável pelo Planetário Municipal. Segundo ele, a proposta é proporcionar ao público uma experiência de observação direta do nosso satélite natural, utilizando diferentes telescópios.