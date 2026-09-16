Se você gosta de olhar para o céu e observar a Lua, que tal fazer isso bem de pertinho? Na terça (22) e na quarta (23) da próxima semana, o Planetário Municipal Prof. Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, realiza mais uma edição da Observação da Lua, atividade especial que convida o público a conhecer o satélite natural da Terra por meio de telescópios.
A programação será realizada na pista de atletismo do Parque Ferraz Costa, onde o Planetário está instalado, das 19h às 21h30. A atividade é gratuita e não exige inscrição prévia.
“Nas edições anteriores, vários participantes tiveram a oportunidade de visualizar diversos detalhes na superfície da Lua, como crateras, montanhas e outras características típicas da superfície lunar”, destaca o astrônomo e professor Carlos Mariano, responsável pelo Planetário Municipal. Segundo ele, a proposta é proporcionar ao público uma experiência de observação direta do nosso satélite natural, utilizando diferentes telescópios.
Para participar, serão distribuídas senhas por ordem de chegada a partir das 18h30. Esta será a segunda edição da Observação da Lua realizada pelo Planetário Municipal em 2026 — a primeira foi em maio —, ampliando as oportunidades para que a população tenha contato direto com a Astronomia e possa conhecer mais sobre os fenômenos observados no céu.
A atividade, no entanto, depende das condições do tempo. “Vamos torcer para que o céu esteja bem limpo, pois na hipótese de céu totalmente fechado e chuvoso, esse evento será automaticamente cancelado”, explica Carlos.
Astronomia e Educação
Inaugurado em 7 de novembro de 2003, o Planetário Municipal Prof. Benedito Rela já recebeu mais de 200 mil visitantes ao longo de sua trajetória. O espaço realiza, de terça a sexta-feira, sessões destinadas a excursões escolares e também promove observações com telescópios a céu aberto em ocasiões especiais ao longo do ano.
No final de 2023, foi concluída a transição definitiva para o sistema de projeção digital 4K, ampliando a capacidade imersiva das sessões e permitindo uma exploração do universo com rigor visual e precisão científica.
A modernização integra o projeto pedagógico do espaço, que atende de forma estruturada a rede de ensino e transforma conceitos abstratos da Astronomia em experiências mais concretas para estudantes e visitantes. Excursões escolares podem ser agendadas pelo telefone (11) 4594-2719.
Serviço - Observação da Lua – 2ª edição de 2026
Datas: terça (22) e quarta (23)
Horário: das 19h às 21h30
Local: pista de Atletismo do Parque Ferraz Costa
Atividade: Observação da Lua crescente com telescópios
Participação: gratuita e sem necessidade de inscrição
Senhas: serão distribuídas a partir das 18h30, por ordem de chegada
Importante: em caso de céu totalmente fechado e chuvoso, a atividade será automaticamente cancelada