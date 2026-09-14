Uma casa foi interditada após ser atingida por um deslizamento de terra na manhã desta segunda-feira (14), no Jardim Caçula, em Jundiaí (SP). Apesar do incidente, os moradores não ficaram feridos.

Segundo informações da Defesa Civil, o deslizamento ocorreu por volta das 7h30, quando uma grande quantidade de terra se desprendeu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura e atingiu o imóvel.

Duas pessoas moram na residência, mas não foram atingidas pois no momento da ocorrência, o adolescente de 18 anos havia acabado de sair para ir à escola e a mulher estava na cozinha, que foi o único cômodo da casa que não foi afetado pela terra.