14 de setembro de 2026
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DEFESA CIVIL JUNDIAÍ

Casa é interditada após deslizamento de terra no Jardim Caçula

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma grande quantidade de terra se desprendeu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura e atingiu o imóvel.
Uma grande quantidade de terra se desprendeu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura e atingiu o imóvel.

Uma casa foi interditada após ser atingida por um deslizamento de terra na manhã desta segunda-feira (14), no Jardim Caçula, em Jundiaí (SP). Apesar do incidente, os moradores não ficaram feridos.

Segundo informações da Defesa Civil, o deslizamento ocorreu por volta das 7h30, quando uma grande quantidade de terra se desprendeu de um barranco de aproximadamente 15 metros de altura e atingiu o imóvel.

Duas pessoas moram na residência, mas não foram atingidas pois no momento da ocorrência, o adolescente de 18 anos havia acabado de sair para ir à escola e a mulher estava na cozinha, que foi o único cômodo da casa que não foi afetado pela terra.

Após a avaliação do local, a Defesa Civil determinou a interdição do imóvel por segurança. As condições do terreno e os riscos para a estrutura da residência devem continuar sendo avaliados pelas equipes responsáveis.

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