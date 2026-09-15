Com publicação no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (14), a gestão municipal de Campo Limpo Paulista decretou situação de emergência por conta das chuvas que atingem a cidade. De acordo com o documento, as concentrações das chuvas, além das ameaças e riscos identificados exigem medidas de resposta imediata.
O decreto foi feito pelo prefeito, Adeildo Nogueira, que, em vídeo publicado em redes sociais, afirma que foram mais de 121 milímetros de chuva nos últimos dias na cidade.
A situação de emergência ocorre quando um desastre compromete parcialmente a capacidade de resposta do poder público local. Isso significa que o município ainda consegue atuar, mas precisa de apoio externo para enfrentar os danos e restabelecer serviços essenciais.
De acordo com o decreto, a ocorrência e persistência das chuvas intensas e seus efeitos no território
municipal, com registros de encharcamento do solo, deslizamentos e movimentação de massas, danos à malha viária, crateras, trechos intransitáveis, dificuldades de mobilidade e interrupções ou comprometimentos de serviços essenciais, é necessária resposta municipal, mas a pronta resposta pode
demandar ampliação extraordinária da capacidade operacional municipal, inclusive diante da disponibilidade limitada de equipamentos, frota, insumos e recursos financeiros para atendimento simultâneo de múltiplas ocorrências.