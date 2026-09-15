Com publicação no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (14), a gestão municipal de Campo Limpo Paulista decretou situação de emergência por conta das chuvas que atingem a cidade. De acordo com o documento, as concentrações das chuvas, além das ameaças e riscos identificados exigem medidas de resposta imediata.

O decreto foi feito pelo prefeito, Adeildo Nogueira, que, em vídeo publicado em redes sociais, afirma que foram mais de 121 milímetros de chuva nos últimos dias na cidade.

A situação de emergência ocorre quando um desastre compromete parcialmente a capacidade de resposta do poder público local. Isso significa que o município ainda consegue atuar, mas precisa de apoio externo para enfrentar os danos e restabelecer serviços essenciais.