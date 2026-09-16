A Prefeitura de Louveira avança nas tratativas relacionadas à implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), projeto do Governo do Estado de São Paulo executado pela concessionária TIC Trens. As reuniões já avançaram na definição das primeiras intervenções previstas no município, com participação da administração municipal na apresentação de demandas locais e na discussão de soluções para reduzir os impactos das obras na rotina da população.
O projeto prevê dois serviços ferroviários. O Trem Intercidades (TIC) fará a ligação entre São Paulo e Campinas, enquanto o Trem Intermetropolitano (TIM) atenderá o trajeto com paradas em estações ao longo do percurso, ampliando a integração entre os municípios da região.
Passagem entre o Centro e a Vila Pasti
Entre os principais pontos em discussão está a passagem de nível que atualmente conecta a região central à Vila Pasti. O fechamento da travessia será necessário para o avanço das obras ferroviárias e, por isso, prefeitura e concessionária vêm discutindo alternativas para preservar a circulação entre as duas regiões.
Durante a execução dos serviços, será implantada uma travessia temporária em um novo ponto próximo à rua Antônio Antognoli, garantindo uma alternativa de acesso aos moradores e demais usuários da via.
A previsão é que os primeiros trabalhos do projeto em Louveira tenham início a partir de outubro. Ao longo da execução, a prefeitura seguirá acompanhando as etapas que envolvem o município, com atenção às condições de segurança, acessibilidade e circulação.
As chegadas do TIC e do TIM representam uma importante transformação na infraestrutura ferroviária regional, ampliando as possibilidades de deslocamento e a conexão entre a região de Campinas e a Capital paulista.
Árvores
A Secretaria de Gestão Ambiental de Louveira também solicitou à concessionária uma nova avaliação sobre a necessidade de retirada de algumas árvores previstas para a área das obras no município. Durante vistorias realizadas recentemente, equipes da prefeitura, acompanhadas por representantes da concessionária, identificaram alguns pontos onde, aparentemente, seria possível preservar determinadas árvores com ajustes na execução da obra.
A solicitação dá atenção especial às áreas próximas ao Centro, à Estação de Trem de Louveira e às residências no entorno da estação, incluindo um timboril de grande relevância paisagística e simbólica para a cidade.
A retirada das árvores já está prevista na autorização ambiental emitida pela Cetesb concedida ao Estado. No entanto, a Prefeitura de Louveira entende que, sempre que houver possibilidade técnica e segura de preservar uma árvore, essa alternativa deve ser considerada. A prefeitura aguarda agora a avaliação técnica da concessionária sobre os exemplares indicados.