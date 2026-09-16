O projeto prevê dois serviços ferroviários. O Trem Intercidades (TIC) fará a ligação entre São Paulo e Campinas, enquanto o Trem Intermetropolitano (TIM) atenderá o trajeto com paradas em estações ao longo do percurso, ampliando a integração entre os municípios da região.

A Prefeitura de Louveira avança nas tratativas relacionadas à implantação do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM), projeto do Governo do Estado de São Paulo executado pela concessionária TIC Trens. As reuniões já avançaram na definição das primeiras intervenções previstas no município, com participação da administração municipal na apresentação de demandas locais e na discussão de soluções para reduzir os impactos das obras na rotina da população.

Entre os principais pontos em discussão está a passagem de nível que atualmente conecta a região central à Vila Pasti. O fechamento da travessia será necessário para o avanço das obras ferroviárias e, por isso, prefeitura e concessionária vêm discutindo alternativas para preservar a circulação entre as duas regiões.

Durante a execução dos serviços, será implantada uma travessia temporária em um novo ponto próximo à rua Antônio Antognoli, garantindo uma alternativa de acesso aos moradores e demais usuários da via.

A previsão é que os primeiros trabalhos do projeto em Louveira tenham início a partir de outubro. Ao longo da execução, a prefeitura seguirá acompanhando as etapas que envolvem o município, com atenção às condições de segurança, acessibilidade e circulação.