Quase 25 mil bandidos condenados que cumprem pena no sistema prisional do Estado de São Paulo foram beneficiados, nesta terça-feira (15), pela saída temporária, popularmente conhecida como 'saidinha'. Na região de Jundiaí, 299 detentos ganharam as ruas temporariamente, com retorno previsto ao sistema prisional para a próxima segunda-feira (21).

Com acesso exclusivo à listagem dos presos beneficiados, o Jornal de Jundiaí realizou um levantamento dos detentos da região que receberam o benefício. Jundiaí, a maior cidade da região e que registrar prisões diariamente, parece na lista como a que mais recebeu criminosos, num total de 141. Itatiba aparece na sequência, com 39 presos soltos.

Entre as demais cidades da região, Cabreúva é a que concentra o maior número de presos beneficiados, com 35 detentos que deixaram o sistema prisional.