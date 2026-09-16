O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tornou público o Edital n.º 166/2026, que regulamenta o processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio no primeiro semestre de 2027. No Campus Jundiaí, são ofertadas 120 vagas para o curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio (período integral, com duração de 3 anos).

Os cursos técnicos integrados são destinados a estudantes que concluírem o ensino fundamental até a data da matrícula. Nessa modalidade, o estudante cursa simultaneamente o ensino médio e a formação técnica no próprio IFSP, de forma 100% gratuita.

Inscrições e isenção de taxa

As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de outubro de 2026, exclusivamente pelo Portal de Processos Seletivos do IFSP, utilizando o CPF da própria pessoa candidata e um e-mail ativo. A taxa de inscrição é de R$ 60, com pagamento até 6 de outubro.