O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tornou público o Edital n.º 166/2026, que regulamenta o processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio no primeiro semestre de 2027. No Campus Jundiaí, são ofertadas 120 vagas para o curso Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio (período integral, com duração de 3 anos).
Os cursos técnicos integrados são destinados a estudantes que concluírem o ensino fundamental até a data da matrícula. Nessa modalidade, o estudante cursa simultaneamente o ensino médio e a formação técnica no próprio IFSP, de forma 100% gratuita.
Inscrições e isenção de taxa
As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de outubro de 2026, exclusivamente pelo Portal de Processos Seletivos do IFSP, utilizando o CPF da própria pessoa candidata e um e-mail ativo. A taxa de inscrição é de R$ 60, com pagamento até 6 de outubro.
Candidatos que estudaram o ensino fundamental em escola pública (ou com bolsa integral em escola particular) e possuem renda familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 8 e 18 de setembro.
Prova e seleção
A seleção será feita por meio de uma prova objetiva aplicada no dia 22 de novembro de 2026, no próprio município do campus escolhido, com duração de três horas. A avaliação terá 30 questões de múltipla escolha (15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática), com base nos conteúdos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Os locais de prova serão divulgados em 18 de novembro.
Ações afirmativas
O IFSP reserva 50% de suas vagas para estudantes vindos de escolas públicas, com cotas específicas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD). Candidatos autodeclarados pretos e pardos passarão por procedimento remoto de heteroidentificação. Para orientar os estudantes e responsáveis sobre esse processo e as ações afirmativas, o IFSP realizará uma live no dia 18 de setembro, em seu canal oficial no YouTube.
Buscando garantir a inclusão e a compreensão de todos, o edital foi disponibilizado também em linguagem simples. Além disso, candidatos que necessitarem de atendimento especializado ou recursos de acessibilidade para a prova (como prova em Braille, ampliada, intérprete de Libras ou tempo adicional) podem solicitar o recurso diretamente no ato da inscrição.
Serviço
Curso em Jundiaí: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio (Integral | 3 anos | 120 vagas)
Período de Inscrições: 8 de setembro a 5 de outubro de 2026
Pedido de Isenção da Taxa: 8 a 18 de setembro de 2026
Taxa de Inscrição: R$ 60,00
Data da Prova: 22 de novembro de 2026
Divulgação do Resultado Final: 7 de janeiro de 2027
Inscrições e Edital Completo: processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2027-1