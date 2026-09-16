O mercado de recreação, lazer e cultura vêm ganhando espaço em Jundiaí e região e, entre 2025 e 2026, há altas de 6,1% e 8,2%, respectivamente no potencial de consumo nessas áreas. O levantamento é do Índice de Potencial de Consumo (IPC) Maps, da IPC Marketing Editora, empresa que faz cálculos de potencial de consumo nacional.

Nos cálculos, são levados em conta os gastos com brinquedos e jogos recreativos, aparelhos de celular e acessórios, itens de tv, vídeo e informática, taxas e mensalidades de clubes e academias, ingressos para cinema, teatro, shows, jogos, artigos esportivos, de caça, pesca e camping, além de jornais e revistas não técnicas, entre outras diversões.

Estimativas do IPC Maps apontam que o potencial de consumo nos segmentos deve chegar a R$ 593,9 milhões em Jundiaí em 2026, contra R$ 559,9 milhões em 2025. A alta é de 6,1%. Quando considerada toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o potencial de consumo chega a R$ 972,5 milhões, crescimento de 8,2% em relação aos R$ 898,8 milhões estimados para 2025.