Para que filmes e séries saiam do papel e cheguem às telas, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abriu um apoio de R$ 40 milhões para o setor audiovisual. As inscrições são gratuitas, começaram no dia 15 de setembro, e devem ser feitas no site do Fomento CultSP: fomentocultsp.sp.gov.br. A iniciativa é uma parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

As vagas são destinadas exclusivamente a Produtoras Brasileiras Independentes com cadastro em dia na Ancine e com sede no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Os projetos devem entregar a obra finalizada e apta ao Certificado de Produto Brasileiro.

“O audiovisual tem a capacidade de nos emocionar, fazer pensar e, acima de tudo, gerar empregos reais para milhares de profissionais do nosso estado. Nosso compromisso é garantir que os talentos paulistas tenham o suporte necessário para tirar do papel obras incríveis, aproximando cada vez mais a população de histórias que representam a nossa diversidade e o nosso valor cultural”, ressalta Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.