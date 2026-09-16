Para que filmes e séries saiam do papel e cheguem às telas, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abriu um apoio de R$ 40 milhões para o setor audiovisual. As inscrições são gratuitas, começaram no dia 15 de setembro, e devem ser feitas no site do Fomento CultSP: fomentocultsp.sp.gov.br. A iniciativa é uma parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).
As vagas são destinadas exclusivamente a Produtoras Brasileiras Independentes com cadastro em dia na Ancine e com sede no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Os projetos devem entregar a obra finalizada e apta ao Certificado de Produto Brasileiro.
“O audiovisual tem a capacidade de nos emocionar, fazer pensar e, acima de tudo, gerar empregos reais para milhares de profissionais do nosso estado. Nosso compromisso é garantir que os talentos paulistas tenham o suporte necessário para tirar do papel obras incríveis, aproximando cada vez mais a população de histórias que representam a nossa diversidade e o nosso valor cultural”, ressalta Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
Ao todo, 13 projetos serão contemplados. Na categoria de Produção Nacional, serão selecionados sete projetos de filmes de longa-metragem, sendo seis para ficção ou animação e um exclusivo para animação, com investimento de R$ 4 milhões por projeto. Na categoria de Parcerias Internacionais, serão escolhidos seis projetos em regime de coprodução internacional - filmes ou séries de ficção, animação ou documentário -, com repasse de R$ 2 milhões para cada selecionado.
Serviço
Inscrições gratuitas: a partir de 15 de setembro
Onde se inscrever: no site do Fomento CultSP (fomentocultsp.sp.gov.br)
Quem pode participar: Produtoras Brasileiras Independentes sediadas no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos e com registro regular na Ancine