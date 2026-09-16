Um homem foi preso em Itupeva, na noite desta terça-feira (15), suspeito de agredir a esposa e a filha, de apenas 9 anos, com socos, chutes e cadeiradas. As duas precisaram ser socorridas ao hospital.
A Polícia Militar foi acionada pela mulher, que denunciou o marido por agressões graves, inclusive contra a filha.
No endereço, os PMs constataram que tanto a mulher quanto a criança apresentavam lesões aparentes. Segundo o relato da vítima, as duas foram atacadas pelo homem com socos, chutes e cadeiradas.
O suspeito foi abordado pelos policiais e, de acordo com a PM, apresentou comportamento bastante agressivo, além de proferir frases desconexas.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica.
A mulher e a filha foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico.