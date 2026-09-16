16 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mãe e filha de 9 anos são agredidas com socos e cadeiradas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante

Um homem foi preso em Itupeva, na noite desta terça-feira (15), suspeito de agredir a esposa e a filha, de apenas 9 anos, com socos, chutes e cadeiradas. As duas precisaram ser socorridas ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada pela mulher, que denunciou o marido por agressões graves, inclusive contra a filha.

No endereço, os PMs constataram que tanto a mulher quanto a criança apresentavam lesões aparentes. Segundo o relato da vítima, as duas foram atacadas pelo homem com socos, chutes e cadeiradas.

O suspeito foi abordado pelos policiais e, de acordo com a PM, apresentou comportamento bastante agressivo, além de proferir frases desconexas.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica.

A mulher e a filha foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico.

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