Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma tentativa de roubo durante a madrugada deste domingo (13), no bairro Caxambu, em Jundiaí. Segundo a corporação, o suspeito estava armado e chegou a efetuar disparos durante a fuga das vítimas, que estavam em um veículo com uma criança. Ninguém ficou ferido.
Policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I) realizavam patrulhamento pela região quando receberam informações sobre disparos de arma de fogo. As equipes iniciaram buscas e localizaram um homem com características semelhantes às descritas na ocorrência.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um revólver calibre .38, com a numeração suprimida, além de dez munições. Do total, sete estavam intactas e três haviam sido deflagradas.
As vítimas relataram aos policiais que foram surpreendidas por um homem armado enquanto trafegavam pela via. Conforme o relato, o suspeito teria colocado galhos e troncos sobre a pista para obrigar o veículo a reduzir a velocidade e, em seguida, anunciado o roubo.
Ainda segundo as vítimas, durante a tentativa de fuga foram realizados disparos de arma de fogo. Apesar da ação, os ocupantes do veículo conseguiram escapar sem ferimentos.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Jundiaí e registrada como tentativa de roubo. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto a arma e as munições foram apreendidas.