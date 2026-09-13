Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma tentativa de roubo durante a madrugada deste domingo (13), no bairro Caxambu, em Jundiaí. Segundo a corporação, o suspeito estava armado e chegou a efetuar disparos durante a fuga das vítimas, que estavam em um veículo com uma criança. Ninguém ficou ferido.

Policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I) realizavam patrulhamento pela região quando receberam informações sobre disparos de arma de fogo. As equipes iniciaram buscas e localizaram um homem com características semelhantes às descritas na ocorrência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um revólver calibre .38, com a numeração suprimida, além de dez munições. Do total, sete estavam intactas e três haviam sido deflagradas.