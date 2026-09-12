Um capotamento seguido de colisão deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (12), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. O acidente aconteceu no sentido interior, na altura do km 61,8, e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Polo trafegava pela faixa 2 da rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou sobre a faixa 1.

Na sequência, um utilitário que seguia pela mesma faixa não teve tempo suficiente para frear ou desviar e bateu contra o Polo.