14 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÂNSITO

Capotamento deixa dois feridos na Rodovia Anhanguera em Jundiaí

Por Giulianna Mazzali | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
O acidente aconteceu no sentido interior, na altura do km 61,8, e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia
O acidente aconteceu no sentido interior, na altura do km 61,8, e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia

Um capotamento seguido de colisão deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (12), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. O acidente aconteceu no sentido interior, na altura do km 61,8, e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Polo trafegava pela faixa 2 da rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou sobre a faixa 1.

Na sequência, um utilitário que seguia pela mesma faixa não teve tempo suficiente para frear ou desviar e bateu contra o Polo.

Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas, ocupante do Polo, teve ferimentos graves e foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros por volta das 3h07. Outra vítima, também do automóvel, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada por uma ambulância da concessionária a um hospital.

O ocupante do utilitário não ficou ferido.

Todas as faixas e o acostamento da pista sentido interior precisaram ser interditados entre 2h48 e 3h38. Os veículos envolvidos foram posteriormente removidos para o acostamento. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local às 7h31, e uma equipe de perícia compareceu por volta das 8h50.

No momento do atendimento, havia registro de chuva na região. As causas do acidente serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários