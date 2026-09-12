Um capotamento seguido de colisão deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (12), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. O acidente aconteceu no sentido interior, na altura do km 61,8, e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia.
Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen Polo trafegava pela faixa 2 da rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo capotou e parou sobre a faixa 1.
Na sequência, um utilitário que seguia pela mesma faixa não teve tempo suficiente para frear ou desviar e bateu contra o Polo.
Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas, ocupante do Polo, teve ferimentos graves e foi retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros por volta das 3h07. Outra vítima, também do automóvel, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada por uma ambulância da concessionária a um hospital.
O ocupante do utilitário não ficou ferido.
Todas as faixas e o acostamento da pista sentido interior precisaram ser interditados entre 2h48 e 3h38. Os veículos envolvidos foram posteriormente removidos para o acostamento. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local às 7h31, e uma equipe de perícia compareceu por volta das 8h50.
No momento do atendimento, havia registro de chuva na região. As causas do acidente serão investigadas.