Os líderes dos países que integram o Brics encerraram neste domingo (13) uma cúpula de dois dias na Índia com uma defesa da cooperação entre os integrantes e do crescimento econômico global inclusivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou presencialmente e enviou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como chefe da delegação brasileira. O encontro reuniu representantes das principais economias emergentes.

Anfitrião da reunião, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, destacou o peso econômico e populacional do grupo. Segundo ele, os países do Brics "representam metade da população mundial, 40% do PIB do planeta e mais de um quarto do comércio internacional".

"A força do Brics reside em nossa diversidade e em nossa cooperação", afirmou Modi. O presidente russo, Vladimir Putin, defendeu uma "nova ordem mundial multipolar mais justa".