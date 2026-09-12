Com o objetivo de ajudar empreendedores a desenvolver uma comunicação mais clara, estratégica e eficiente na apresentação de seus negócios, produtos e serviços, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, no eixo +Negócios, promove, no dia 16 de setembro, às 14h, o treinamento “Comunicação Estratégica”, conduzido por Peterson Minsoni. A atividade será realizada no Espaço Jundiaí Empreendedora (piso G3 do Maxi Shopping). Para fazer a inscrição, basta acessar este link.

Os participantes vão compreender como a comunicação influencia a percepção de valor de uma empresa e como pode ser utilizada de maneira estratégica em diferentes situações do cotidiano empreendedor, desde a apresentação de uma ideia até o atendimento, a negociação e a venda. “Durante o treinamento, vamos trabalhar a comunicação de uma forma prática e estratégica, ajudando o participante a entender como organizar melhor sua mensagem e transmiti-la com mais clareza e intenção. Não basta ter uma boa ideia ou um bom produto, é preciso saber comunicar o seu valor”, explicou o palestrante.

A participação é gratuita e ocorre mediante inscrição solidária, com a doação de 2 litros de leite, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.