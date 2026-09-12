O nível do Rio Tietê subiu nesta sexta-feira (12) após a chuva intensa que atingiu a cidade de São Paulo e deixou o curso d’água próximo de transbordar. Registros feitos pela manhã mostram a elevação do volume do rio na região da Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte da Capital. Alguns trechos da Marginal Tietê também ficaram alagados, afetando o trânsito e deixando veículos parados na via.

Apesar da elevação do rio, o Sistema Alto Tietê, ao qual o Tietê pertence, ainda opera dentro da normalidade. Dados do Nível Água São Paulo apontam que o sistema está com 44,92% da capacidade. A preocupação ocorre em um cenário de chuvas acima da média: o acumulado de setembro já supera em mais de duas vezes a média histórica para o mês.

A previsão indica continuidade das instabilidades durante o fim de semana, com a chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), são esperadas chuvas de forte intensidade e rajadas de vento que podem passar de 60 km/h na Capital. A Defesa Civil também mantém alerta para chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo em diferentes regiões do Estado.