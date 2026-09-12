O programa Ludicidadania, desenvolvido pela Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, será apresentado no 20º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado de 15 a 18 de setembro, na Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol), na Capital. A experiência será apresentada no dia 16, às 11h15, a profissionais e gestores da área de segurança pública.

A apresentação será conduzida pelos guardas municipais Barban, Saulo, Kleber e Vanessa e terá como foco o trabalho preventivo realizado nas escolas. Entre os assuntos estão a promoção da cultura de paz, a prevenção da violência escolar e a educação para um trânsito mais seguro. O programa é direcionado a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental.

As atividades são divididas em oito módulos, com três aulas cada e encontros semanais. Durante as aulas, os estudantes discutem temas como cidadania, convivência, bullying, ciberbullying, mobilidade, civismo e educação financeira. Também são trabalhadas questões relacionadas à família, formação cidadã e maneiras de reconhecer e expressar sentimentos.