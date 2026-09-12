A necessidade de ampliar a representação política da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) nas esferas estadual e federal foi defendida pelo prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo Braga, durante entrevista ao jornalista Itamar Gonçalves, no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora e do Instagram do Jornal de Jundiaí. Para ele, deputados estaduais e federais ligados à região podem facilitar o acesso das prefeituras a recursos, convênios e programas dos governos estadual e federal.
Rodolfo afirmou que os prefeitos conhecem as necessidades dos municípios, mas enfrentam limitações orçamentárias. “Política se faz com relacionamento, e relacionamento faz gestão”, declarou. Segundo ele, ter deputados que conheçam a realidade local permitiria aos prefeitos buscar apoio diretamente nos gabinetes e apresentar as demandas regionais aos governos.
Recursos para a saúde
O prefeito citou como exemplo os investimentos obtidos para Várzea Paulista. Segundo ele, foram destinados R$ 45 milhões para equipamentos do novo hospital municipal e outros R$ 21 milhões para o custeio da unidade por meio do SUS Paulista. “Eu tive que abordar o governador num evento, mostrar para ele todo o projeto e ele deu ok”, relatou. Na avaliação de Rodolfo, a presença de um deputado da região poderia facilitar esse tipo de articulação e acelerar a obtenção de recursos.
O novo hospital foi apresentado pelo prefeito como resultado de uma série de etapas de investimento. “Ninguém acreditava que construiríamos um hospital. Nós construímos um hospital. Ninguém acreditava que nós equiparíamos. Equipamos um hospital”, afirmou.
Rodolfo também destacou a necessidade de garantir recursos para o custeio e a continuidade das políticas públicas. Para ele, deputados podem contribuir por meio de emendas e da articulação com órgãos estaduais e federais.
Orçamento limitado
O prefeito afirmou que Várzea Paulista trabalha na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e mantém uma política de controle das despesas. Segundo ele, as prefeituras precisam administrar recursos limitados e buscar investimentos externos para ampliar os serviços oferecidos à população. “O orçamento, nenhuma prefeitura, Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira, nós não temos uma maquininha aqui de fazer dinheiro. Nós temos um orçamento fechado”, disse.
Nesse contexto, Rodolfo defendeu que a população considere o vínculo dos candidatos com a região nas eleições de outubro. Segundo ele, a RMJ reúne cerca de um milhão de habitantes e teria condições de eleger dois deputados estaduais e dois federais. “Eu faço um apelo aqui a todos os seguidores do Jornal Jundiaí, que escolham candidatos da região metropolitana de Jundiaí, para que a gente possa ter a liberdade e eles conheçam a necessidade de toda a nossa região”, afirmou.
Transporte regional
Outro tema abordado foi o transporte público intermunicipal. Rodolfo afirmou que a questão é de responsabilidade do governo estadual e defendeu uma atuação conjunta dos prefeitos para buscar soluções.
Segundo ele, deputados da própria região poderiam fortalecer as reivindicações junto aos órgãos estaduais. “Se nós tivéssemos aí um deputado eleito, nós teríamos a união de todos os prefeitos, até a Artesp, uma força maior para que a gente conseguisse resolver essa situação que tanto incomoda no momento”, afirmou.
O prefeito também destacou a importância da união entre as administrações municipais. Como exemplo, citou o apoio recebido do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, que teria cedido o Velório Municipal do Montenegro durante obras realizadas em Várzea Paulista.
Informação na fonte
Durante a entrevista, Rodolfo relatou ainda uma situação envolvendo uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Segundo ele, durante uma caminhada, um morador afirmou que havia falta de medicamentos na unidade. O prefeito disse que estava próximo ao local e o convidou para verificar a informação.
De acordo com o relato, os medicamentos mencionados estavam disponíveis na UBS. Rodolfo afirmou que o episódio reforçou a importância de verificar informações diretamente na fonte. “Não podemos acreditar em tudo que se fala. Temos que ir na fonte para ver a verdade”, declarou.
Ao final, o prefeito voltou a defender a escolha de representantes com conhecimento das necessidades dos municípios. Para ele, a articulação entre prefeitos, vereadores e deputados pode ampliar a capacidade da região de buscar investimentos em saúde, educação, infraestrutura e mobilidade. “Eu peço aqui que a gente eleja um candidato, um deputado estadual ou federal da nossa região, que a gente possa ter esse acesso direto com eles, para que a gente possa continuar buscando políticas públicas”, afirmou.