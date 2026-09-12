A necessidade de ampliar a representação política da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) nas esferas estadual e federal foi defendida pelo prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo Braga, durante entrevista ao jornalista Itamar Gonçalves, no programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora e do Instagram do Jornal de Jundiaí. Para ele, deputados estaduais e federais ligados à região podem facilitar o acesso das prefeituras a recursos, convênios e programas dos governos estadual e federal.

Rodolfo afirmou que os prefeitos conhecem as necessidades dos municípios, mas enfrentam limitações orçamentárias. “Política se faz com relacionamento, e relacionamento faz gestão”, declarou. Segundo ele, ter deputados que conheçam a realidade local permitiria aos prefeitos buscar apoio diretamente nos gabinetes e apresentar as demandas regionais aos governos.

Recursos para a saúde

O prefeito citou como exemplo os investimentos obtidos para Várzea Paulista. Segundo ele, foram destinados R$ 45 milhões para equipamentos do novo hospital municipal e outros R$ 21 milhões para o custeio da unidade por meio do SUS Paulista. “Eu tive que abordar o governador num evento, mostrar para ele todo o projeto e ele deu ok”, relatou. Na avaliação de Rodolfo, a presença de um deputado da região poderia facilitar esse tipo de articulação e acelerar a obtenção de recursos.