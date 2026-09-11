Ventos fortes fazem parte dos eventos climáticos que podem afetar o dia a dia da população, causando desde destelhamentos e queda de árvores até interrupções no fornecimento de energia. Para ajudar a prevenir acidentes, a CPFL Piratininga recomenda uma série de cuidados antes, durante e depois da ventania.
Os cuidados começam antes mesmo da chegada do temporal. Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados, evitando que sejam arremessados pelo vento e atinjam a rede elétrica. Também é preciso ficar atento aos alertas de pancadas de chuva e descargas elétricas emitidos pela Defesa Civil.
Dentro de casa:
· Não use aparelhos elétricos, eletrodomésticos nem use o celular enquanto ele estiver carregando na tomada (a descarga atmosférica pode entrar pela rede de dados) durante as tempestades, e evite contato com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, principalmente com as mãos ou os pés molhados.
· Em caso de alagamento, desligue os disjuntores e mantenha distância da rede elétrica.
Do lado de fora:
· Fique longe de árvores, postes de luz, cercas e coberturas metálicas, áreas abertas e da rede elétrica. Procure abrigo em uma casa de alvenaria, longe de janelas e portas metálicas, especialmente durante a incidência de raios.
· O carro é um bom isolante em caso de raios, mas precisam estar estacionados em local seguro e, se fios elétricos caírem sobre o veículo, não saia dele até a chegada de socorro.
Mesmo com o tempo mais calmo, os riscos elétricos podem persistir: a queda de galhos ou objetos sobre a fiação é comum após ventanias e temporais. A recomendação é não subir em telhados para reparos sem os equipamentos de segurança adequados e nunca tocar em fios caídos ou cabos rompidos.
Caso identifique cabos elétricos rompidos ou qualquer estrutura da rede danificada, o mais importante é manter distância e acionar imediatamente a CPFL Piratininga ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
A CPFL Piratininga mantém um Plano de Resiliência da Distribuição estruturado para eventos climáticos extremos e atua de forma integrada com prefeituras, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
· Alinhamento regional: realização de encontros periódicos com órgãos de segurança e gestões municipais para definir protocolos de resposta rápida.
· Gestão de crises: ativação de salas de controle e mobilização antecipada de equipes operacionais de campo antes de tempestades ou vendavais previstos.
Canais de atendimento ao cliente CPFL Piratininga:
· Site: www.cpfl.com.br
· App: CPFL Energia
· WhatsApp: (19) 99908-8888
· SMS: 27304
· Call Center: 0800 010 2570 (ligação gratuita)