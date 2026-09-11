Ventos fortes fazem parte dos eventos climáticos que podem afetar o dia a dia da população, causando desde destelhamentos e queda de árvores até interrupções no fornecimento de energia. Para ajudar a prevenir acidentes, a CPFL Piratininga recomenda uma série de cuidados antes, durante e depois da ventania.

Os cuidados começam antes mesmo da chegada do temporal. Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados, evitando que sejam arremessados pelo vento e atinjam a rede elétrica. Também é preciso ficar atento aos alertas de pancadas de chuva e descargas elétricas emitidos pela Defesa Civil.