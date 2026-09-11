O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes e, pelos números atuais, poderia garantir a reeleição ainda no primeiro turno. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostra Tarcísio com 49% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) soma 29%.

Quando são considerados apenas os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos, o atual governador alcança 56%, percentual suficiente para vencer a disputa no primeiro turno. Haddad registra 32%.

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre os dois principais candidatos. Nesse cenário, Tarcísio aparece com 56% das intenções de voto, contra 35% do ex-ministro da Fazenda.