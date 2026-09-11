As fortes chuvas que atingiram a região voltaram a provocar deslizamentos de terra em Ivoturucaia, aumentando a preocupação de moradores que vivem nas proximidades da encosta. O cenário reacende um problema antigo e que já é acompanhado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).
Com o solo encharcado, novos pontos da encosta cederam e moradores temem que a movimentação de terra continue. A situação também levanta novamente questionamentos sobre as medidas adotadas pelo poder público para garantir a segurança das famílias que vivem na área.
Como parte das medidas adotadas anteriormente, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público e as prefeituras. O documento estabelece compromissos que devem ser cumpridos pelo poder público para enfrentar os problemas existentes na região e reduzir os riscos às famílias.
Os novos deslizamentos, porém, mostram que a situação continua exigindo atenção. Além do risco imediato provocado pelas chuvas, a preocupação é com a possibilidade de novos deslocamentos de terra, principalmente durante períodos de precipitação intensa.
A situação deverá continuar sendo acompanhada pelos órgãos responsáveis, enquanto o Ministério Público analisa o cumprimento das medidas previstas no TAC e as responsabilidades dos municípios diante dos riscos existentes.
Moradores da região seguem em alerta e devem procurar locais seguros caso percebam sinais de movimentação do solo, como rachaduras, estalos, árvores ou postes inclinados e surgimento de degraus ou trincas no terreno.