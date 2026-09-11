O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, acolheu um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou que o ministro André Mendonça promova, no prazo de 24 horas, o levantamento do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master.

A determinação prevê que todos os procedimentos e documentos vinculados à investigação sejam encaminhados à Presidência do STF e aos gabinetes dos demais ministros em mídia própria. A medida, no entanto, mantém uma exceção: diligências que ainda estejam em andamento ou que ainda serão realizadas poderão permanecer sob sigilo para não comprometer as investigações.

O pedido foi apresentado pelo vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand. Segundo a PGR, a manutenção parcial do sigilo não seria suficiente para garantir a transparência necessária ao caso.