Itupeva entregou, nesta quinta-feira (10), as obras de canalização e urbanização do Córrego da Lagoa, na Avenida José Tonoli, no Jardim Samambaia. A intervenção é considerada uma das principais obras de infraestrutura do município voltadas ao combate a enchentes e recebeu investimentos superiores a R$ 22,7 milhões.
O projeto foi desenvolvido para enfrentar um antigo problema de enchentes e alagamentos na região. A primeira etapa das obras teve início em fevereiro de 2023 e recebeu investimento de quase R$ 20 milhões. Com a canalização, a capacidade de vazão do córrego em direção ao Rio Jundiaí foi ampliada em três vezes, beneficiando diretamente moradores dos bairros Jardim Buriti, Jardim Alegria e Jardim Samambaia.
O contrato inicial, porém, contemplava apenas a canalização do córrego e não incluía estruturas como calçadas, pavimentação das vias próximas e equipamentos de proteção no entorno. Por isso, a Prefeitura realizou novas contratações para concluir a intervenção.
Após a conclusão da canalização, foram executados serviços de recomposição, pavimentação e recapeamento da Avenida José Tonoli. Essa etapa recebeu investimento de R$ 2.015.056,63.
O projeto também foi complementado com estruturas de segurança e urbanização, entre elas muretas, gradis de proteção, travessia elevada com rampa de acesso, iluminação em LED, bancos de concreto e paisagismo.
Outra etapa da intervenção, destinada ao fechamento e à travessia sobre o córrego, contou com investimento de aproximadamente R$ 700 mil, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
Além de atuar na prevenção de enchentes e alagamentos, a obra modificou a paisagem da região. O espaço recebeu melhorias de infraestrutura, segurança e urbanização, beneficiando os moradores dos bairros próximos e as pessoas que utilizam a Avenida José Tonoli diariamente.
A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Rogério Cavalin, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, do vice-prefeito Isaque Messias, da secretária municipal de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana, Joyce Modesto, e do secretário municipal de Infraestrutura e Manutenção da Cidade, Douglas Borba. Também participaram outras autoridades, servidores públicos e moradores da região.