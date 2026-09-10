Itupeva entregou, nesta quinta-feira (10), as obras de canalização e urbanização do Córrego da Lagoa, na Avenida José Tonoli, no Jardim Samambaia. A intervenção é considerada uma das principais obras de infraestrutura do município voltadas ao combate a enchentes e recebeu investimentos superiores a R$ 22,7 milhões.

O projeto foi desenvolvido para enfrentar um antigo problema de enchentes e alagamentos na região. A primeira etapa das obras teve início em fevereiro de 2023 e recebeu investimento de quase R$ 20 milhões. Com a canalização, a capacidade de vazão do córrego em direção ao Rio Jundiaí foi ampliada em três vezes, beneficiando diretamente moradores dos bairros Jardim Buriti, Jardim Alegria e Jardim Samambaia.

O contrato inicial, porém, contemplava apenas a canalização do córrego e não incluía estruturas como calçadas, pavimentação das vias próximas e equipamentos de proteção no entorno. Por isso, a Prefeitura realizou novas contratações para concluir a intervenção.