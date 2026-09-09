O Detran-SP pôs no ar uma página especial com todas as informações sobre seu novo concurso público, com edital publicado no Diário Oficial do Estado (disponível neste link). A página exclusiva reúne os detalhes da seleção, com inscrições abertas de 9 de setembro a 7 de outubro, prova prevista para 1º de novembro e resultado final programado para 8 de janeiro de 2027. São oferecidas 145 vagas de Agente Estadual de Trânsito para início imediato. O processo seletivo, organizado pelo Instituto Avalia, terá questões objetivas e redação. A taxa para se inscrever é de R$ 98, com isenção para doadores de sangue e estudantes, e o conteúdo programático está descrito no edital.

Com jornada de 40 horas semanais, o emprego público de Agente Estadual de Trânsito contempla atividades técnicas, de gestão e de execução dos serviços relativos às competências institucionais e legais do Detran-SP. O cargo exige formação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Também é indispensável o conhecimento em informática e tecnologia, já que o Detran-SP passa por ampla transformação digital.

O salário inicial é de R$ 5.702,18, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), acrescido dos benefícios previstos na legislação, como recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos previdenciários e trabalhistas, férias, 13º salário, vale-transporte, vale-refeição/alimentação, adicional de periculosidade, bonificação de resultados e assistência médica.