10 de setembro de 2026
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CORPO EM TERRENO

Homem é encontrado morto com sinais de violência em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Google Street View
Um vizinho teria localizado o homem e acionado a Polícia Militar.
Um vizinho teria localizado o homem e acionado a Polícia Militar.

Um homem de 58 anos foi encontrado morto com sinais de violência em um terreno no bairro Industrial, em Jundiaí (SP), na quarta-feira (9).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Vilmar Rachval foi encontrado caído próximo a uma plantação de milho que mantinha no local. Um vizinho teria localizado o homem e acionado a Polícia Militar.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram a morte. Ainda de acordo com o registro policial, a vítima apresentava ferimentos no nariz e escoriações nos braços.

Vilmar era aposentado e morava sozinho no imóvel.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da morte e a origem dos ferimentos.

Até a última atualização das informações, ninguém havia sido preso.

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