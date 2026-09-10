Um homem de 58 anos foi encontrado morto com sinais de violência em um terreno no bairro Industrial, em Jundiaí (SP), na quarta-feira (9).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, Vilmar Rachval foi encontrado caído próximo a uma plantação de milho que mantinha no local. Um vizinho teria localizado o homem e acionado a Polícia Militar.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram a morte. Ainda de acordo com o registro policial, a vítima apresentava ferimentos no nariz e escoriações nos braços.