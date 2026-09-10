A Prefeitura de Jundiaí realizou nesta semana, na terça-feira (8), mais uma ação do Núcleo de Ordem Urbana (NOU), com foco na prevenção de riscos à saúde pública e na organização urbana. Servidores das secretarias municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e Promoção da Saúde (SMPS), com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, estiveram em um imóvel no bairro Gramadão para realizar a retirada de materiais acumulados no interior da residência e na calçada.

No local, havia garrafas e garrafas e galões plásticos, latas, recipientes diversos, pneus, vasos e outros materiais que podem acumular água e favorecer a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Agentes da Vigilância Sanitária acompanharam a ação, reforçando as orientações e os cuidados necessários para reduzir riscos à saúde dos moradores e da vizinhança.