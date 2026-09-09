Jundiaí é a 2ª melhor cidade do Brasil no ranking entre os 5.570 municípios avaliados pelo Índice de Progresso Social (IPS), mas está entre as últimas quando o assunto é inclusão social. Com 71,80 pontos, o município ficou atrás apenas de Gavião Peixoto, município do interior paulista. Segundo os dados avaliados em maio de 2026, Jundiaí lidera nacionalmente em “Fundamentos do Bem-Estar”, com 80,16 pontos, e também teve desempenho elevado em “Necessidades Humanas Básicas”, com 82,53 pontos. Já em “Oportunidades” foram 52,69 pontos. Na Inclusão Social, porém, um dos eixos das “Oportunidade”, a nota caiu para 29,89 pontos, levando o município à 5.476ª posição nacional.

O IPS reúne 57 indicadores sociais e ambientais, divididos em três dimensões, entre eles, “Necessidades Humanas Básicas”, “Fundamentos do Bem-Estar” e “Oportunidades”. São considerados aspectos como saúde, educação, saneamento, segurança, meio ambiente, direitos e inclusão social. É em “Oportunidades” que aparece a maior diferença no desempenho de Jundiaí: a dimensão somou 52,69 pontos, bem abaixo dos 80,16 registrados em Fundamentos do Bem-Estar.

A avaliação considera fatores como população em situação de rua, participação de mulheres e negros na política e violência contra mulheres, negros e indígenas. São indicadores que ajudam a mostrar não apenas as condições oferecidas à população, mas também quem consegue participar da vida social e política e quem permanece em situação de vulnerabilidade.