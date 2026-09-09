Jundiaí é a 2ª melhor cidade do Brasil no ranking entre os 5.570 municípios avaliados pelo Índice de Progresso Social (IPS), mas está entre as últimas quando o assunto é inclusão social. Com 71,80 pontos, o município ficou atrás apenas de Gavião Peixoto, município do interior paulista. Segundo os dados avaliados em maio de 2026, Jundiaí lidera nacionalmente em “Fundamentos do Bem-Estar”, com 80,16 pontos, e também teve desempenho elevado em “Necessidades Humanas Básicas”, com 82,53 pontos. Já em “Oportunidades” foram 52,69 pontos. Na Inclusão Social, porém, um dos eixos das “Oportunidade”, a nota caiu para 29,89 pontos, levando o município à 5.476ª posição nacional.
O IPS reúne 57 indicadores sociais e ambientais, divididos em três dimensões, entre eles, “Necessidades Humanas Básicas”, “Fundamentos do Bem-Estar” e “Oportunidades”. São considerados aspectos como saúde, educação, saneamento, segurança, meio ambiente, direitos e inclusão social. É em “Oportunidades” que aparece a maior diferença no desempenho de Jundiaí: a dimensão somou 52,69 pontos, bem abaixo dos 80,16 registrados em Fundamentos do Bem-Estar.
A avaliação considera fatores como população em situação de rua, participação de mulheres e negros na política e violência contra mulheres, negros e indígenas. São indicadores que ajudam a mostrar não apenas as condições oferecidas à população, mas também quem consegue participar da vida social e política e quem permanece em situação de vulnerabilidade.
Onde Jundiaí se destaca
Na outra ponta do ranking, Jundiaí lidera o país em Fundamentos do Bem-Estar, com 80,16 pontos. A dimensão reúne indicadores de conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente. Em Necessidades Humanas Básicas, foram 82,53 pontos. Segundo dados divulgados pela Prefeitura, o município tem 99,65% de cobertura de abastecimento de água e 99,19% de coleta e tratamento de esgoto.
Os dados mostram, portanto, que o bom desempenho geral do município não se repete em todas as áreas. O desafio apontado pelo IPS está justamente na dimensão social e de oportunidades. O IPS ressalta que os resultados de 2024, 2025 e 2026 não são estritamente comparáveis, devido a mudanças na composição dos indicadores e no tratamento estatístico.
A pesquisa completa pode ser conferida acessando o link ipsbrasil.org.br/explore/scorecard/3525904. Alguns dados também foram coletados em 2025.