Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (9), no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista. Durante a ocorrência, centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas.

As equipes realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de drogas quando avistaram um suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir a pé, dando início a um corre-corre.

Durante a fuga, o homem arremessou uma sacola em uma área de mata, na tentativa de se livrar do material. Os guardas conseguiram alcançá-lo e, em seguida, localizaram a sacola, que continha diversas porções de drogas já embaladas para comercialização.