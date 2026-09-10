10 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
APREENSÃO

Romu prende suspeito de tráfico após corre-corre no Parque

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os guardas conseguiram alcançá-lo e o prenderam
Os guardas conseguiram alcançá-lo e o prenderam

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (9), no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista. Durante a ocorrência, centenas de porções de entorpecentes foram apreendidas.

As equipes realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de drogas quando avistaram um suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir a pé, dando início a um corre-corre.

Durante a fuga, o homem arremessou uma sacola em uma área de mata, na tentativa de se livrar do material. Os guardas conseguiram alcançá-lo e, em seguida, localizaram a sacola, que continha diversas porções de drogas já embaladas para comercialização.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais utilizadas pelos agentes.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. As substâncias apreendidas permaneceram à disposição da Polícia Civil para perícia e prosseguimento das investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários