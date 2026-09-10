Um bombeiro civil, de 35 anos, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, nesta quarta-feira (9), suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira e enviar mensagens afirmando que estupraria ela e a filha. A prisão ocorreu enquanto a vítima ainda registrava um boletim de ocorrência na unidade especializada.

Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a DDM após receber diversas mensagens atribuídas ao ex-companheiro. Nos textos, ele afirmava ter adquirido uma arma de fogo e dizia que iria matá-la.

Enquanto prestava depoimento, acompanhada da filha, a vítima voltou a receber novas mensagens no celular. Desta vez, além das ameaças de morte, o suspeito passou a ameaçar cometer violência sexual contra as duas, o que levou a equipe policial a agir imediatamente.