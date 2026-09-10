Um bombeiro civil, de 35 anos, foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, nesta quarta-feira (9), suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira e enviar mensagens afirmando que estupraria ela e a filha. A prisão ocorreu enquanto a vítima ainda registrava um boletim de ocorrência na unidade especializada.
Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a DDM após receber diversas mensagens atribuídas ao ex-companheiro. Nos textos, ele afirmava ter adquirido uma arma de fogo e dizia que iria matá-la.
Enquanto prestava depoimento, acompanhada da filha, a vítima voltou a receber novas mensagens no celular. Desta vez, além das ameaças de morte, o suspeito passou a ameaçar cometer violência sexual contra as duas, o que levou a equipe policial a agir imediatamente.
Diante da gravidade da situação, o delegado Daniel Ghetti do Prado determinou que investigadores fossem até o endereço do suspeito. A equipe, coordenada pela investigadora-chefe Lílian Picci, localizou o homem e efetuou a prisão. De acordo com a polícia, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força física para contê-lo.
Levado à sede da DDM, os policiais constataram que o suspeito já possui antecedentes relacionados à violência doméstica e também registro de prisão recente por envolvimento com um veículo clonado.
Após ser ouvido, ele teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.