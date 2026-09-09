O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou nesta terça-feira (8) a defesa do sistema eleitoral brasileiro e destacou a segurança, a transparência e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo informações da Agência Câmara de Notícias, a declaração ocorreu durante a abertura da exposição “O Caminho do Voto”, no Congresso Nacional. Motta lembrou que, em 2026, as urnas completam 30 anos de uso no Brasil. Segundo ele, a Justiça Eleitoral aperfeiçoou equipamentos e procedimentos ao longo das últimas décadas. O deputado também defendeu atenção ao avanço da inteligência artificial e ao combate à desinformação para garantir eleições limpas e equilibradas.
Sessão relâmpago
O frio que tomou conta de Jundiaí nesta terça-feira (8) parece ter chegado também ao plenário da Câmara. Com apenas sete itens na pauta, poucos munícipes acompanharam a sessão, encerrada em tempo recorde. O segundo item, projeto de lei de Juninho Adilson, que amplia as diretrizes da campanha municipal de prevenção de quedas de idosos, foi adiado para a próxima semana. Já os projetos de denominação de vias passaram sem maiores obstáculos. A sessão relâmpago provocou queixas entre vereadores, que criticaram o ritmo acelerado dos trabalhos.
Contas públicas
A Prefeitura de Várzea Paulista realiza, no dia 30 de setembro, às 15h, audiência pública para apresentar e avaliar as contas referentes ao segundo quadrimestre de 2026. Durante o encontro, a Unidade Gestora Municipal de Finanças demonstrará o desempenho do Município e os resultados das metas fiscais, incluindo receitas e despesas previstas e realizadas no período. Aberta à população, a audiência é uma oportunidade para acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos e conhecer a situação financeira da cidade. A participação dos moradores contribui para a transparência e o controle social da administração municipal.
Serra do Japi
Nos bastidores da Câmara de Jundiaí, a preservação da Serra do Japi virou assunto recorrente. Entre os vereadores que apresentaram propostas sobre o tema, há consenso de que a discussão é urgente, diante do fim próximo das regras atuais e da necessidade de garantir proteção permanente. Em agosto, três audiências públicas colocaram os projetos em debate e ampliaram a participação da sociedade. A população, aliás, tem mostrado forte envolvimento, com presença nos encontros e contribuições às propostas. A Prefeitura também abriu escuta pública sobre o PLC 1.191/2026, reforçando que o futuro da Serra deixou de ser assunto restrito à Câmara. Continuamos à espera.
Cargos à disposição
Onze diretores da Polícia Federal colocaram seus cargos à disposição nesta terça-feira (8), em apoio ao diretor-geral Andrei Rodrigues e ao diretor de Inteligência, Leandro Almada, afastados por decisão do ministro André Mendonça, do STF. Segundo a coluna de Andreia Sadi, do G1, a cúpula da PF divulgou uma nota classificando os ataques aos dois delegados como injustificados e rejeitando acusações de atuação não republicana. O manifesto afirma que as críticas seriam influenciadas por interesses político-eleitorais. Informações da Folha e do UOL confirmam que os dirigentes entregaram os cargos ao substituto de Andrei, William Marcel Murad. O gesto amplia a crise entre a PF e o STF.