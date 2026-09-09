O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou nesta terça-feira (8) a defesa do sistema eleitoral brasileiro e destacou a segurança, a transparência e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Segundo informações da Agência Câmara de Notícias, a declaração ocorreu durante a abertura da exposição “O Caminho do Voto”, no Congresso Nacional. Motta lembrou que, em 2026, as urnas completam 30 anos de uso no Brasil. Segundo ele, a Justiça Eleitoral aperfeiçoou equipamentos e procedimentos ao longo das últimas décadas. O deputado também defendeu atenção ao avanço da inteligência artificial e ao combate à desinformação para garantir eleições limpas e equilibradas.

Sessão relâmpago

O frio que tomou conta de Jundiaí nesta terça-feira (8) parece ter chegado também ao plenário da Câmara. Com apenas sete itens na pauta, poucos munícipes acompanharam a sessão, encerrada em tempo recorde. O segundo item, projeto de lei de Juninho Adilson, que amplia as diretrizes da campanha municipal de prevenção de quedas de idosos, foi adiado para a próxima semana. Já os projetos de denominação de vias passaram sem maiores obstáculos. A sessão relâmpago provocou queixas entre vereadores, que criticaram o ritmo acelerado dos trabalhos.



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