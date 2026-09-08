De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, o mês de setembro tem média histórica de 92 milímetros de chuva, considerando o período de 2012 a 2025. Neste setembro, porém, a tendência é de que a média seja superada. Jundiaí já teve uma chuva de 49 milímetros no dia 1º e uma chuva de 20 milímetros no dia 5. Agora, nesta semana, estão previstas chuvas volumosas.

De acordo com o Climatempo, deve começar a chover novamente amanhã (9), mas com intensidade moderada, e temperaturas devem ficar entre 15°C e 24°C. Já para a quinta-feira (10), são esperados 37 milímetros de chuva e temperaturas entre 18°C e 23°C. Na sexta-feira (11), a previsão indica 25 milímetros de precipitação e termômetros entre 18°C e 25°C. Já para o sábado (12), a meteorologia indica 42 milímetros de chuva e temperaturas de 15°C a 24°C.

As temperaturas amenas e as chuvas constantes serão rotina em Jundiaí ao menos até a chegada da primavera deste ano, prevista para 22 de setembro de 2026, às 21h05, no horário de Brasília. Ainda segundo o Climatempo, a segunda semana deste setembro deve terminar com a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical no Sul do país.