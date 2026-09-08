Um traficante condenado a 8 anos de prisão, e que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão, no final da tarde desta terça-feira (8), no Jardim Paulista, em Várzea Paulista.

Os PMs receberam informações sobre o possível paradeiro do criminoso e foram até o local, na rua Vergueiro. Ele estava no quintal quando os agentes chegaram, e logo foi abordado.

Em consulta aos seus dados pessoais, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela Justiça, com condenação por tráfico de drogas.