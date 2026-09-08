08 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ERA PROCURADO

Bandido condenado a 8 anos é preso pela Força Tática

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir sua pena
O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir sua pena

Um traficante condenado a 8 anos de prisão, e que estava sendo procurado pela Justiça, foi capturado por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão, no final da tarde desta terça-feira (8), no Jardim Paulista, em Várzea Paulista.

Os PMs receberam informações sobre o possível paradeiro do criminoso e foram até o local, na rua Vergueiro. Ele estava no quintal quando os agentes chegaram, e logo foi abordado.

Em consulta aos seus dados pessoais, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela Justiça, com condenação por tráfico de drogas.

O bandido foi conduzido à delegacia, onde o mandado foi formalmente cumprido. Após isso, ele foi levado para o sistema prisional para cumprir sua pena.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários