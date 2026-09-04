A Prefeitura de Itupeva, por meio do Departamento de Cultura, realiza na próxima segunda-feira (14), às 18h30, um workshop sobre os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O encontro será realizado no Cine Teatro de Itupeva.
A atividade é destinada a artistas, produtores culturais, coletivos, espaços culturais e demais agentes interessados em participar dos editais da PNAB que estão com inscrições abertas no município.
Durante o workshop, os participantes receberão orientações sobre o processo de inscrição e os principais pontos dos chamamentos públicos. Também serão esclarecidas dúvidas relacionadas à documentação necessária, aos critérios de participação e à elaboração das propostas.
Atualmente, Itupeva possui quatro editais da PNAB com inscrições abertas:
- Edital nº 016/2026 – Fomento Cultural;
- Edital nº 017/2026 – Subsídio para Espaços, Ambientes e Iniciativas Artístico-Culturais;
- Edital nº 018/2026 – Cultura Viva;
- Edital nº 019/2026 – Fomento Cultural – Saldo Remanescente.
As inscrições podem ser realizadas até 17 de setembro de 2026, de acordo com as orientações e os formulários específicos de cada edital.
Segundo a Prefeitura, o workshop será uma oportunidade para os agentes culturais esclarecerem dúvidas antes do encerramento do prazo e compreenderem melhor as etapas necessárias para apresentar os projetos.
A administração municipal orienta os interessados a lerem atentamente os editais e seus anexos antes de realizar a inscrição, especialmente em relação aos critérios de participação, documentos exigidos, prazos e demais condições estabelecidas para cada modalidade.