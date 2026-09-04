A Prefeitura de Itupeva, por meio do Departamento de Cultura, realiza na próxima segunda-feira (14), às 18h30, um workshop sobre os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O encontro será realizado no Cine Teatro de Itupeva.

A atividade é destinada a artistas, produtores culturais, coletivos, espaços culturais e demais agentes interessados em participar dos editais da PNAB que estão com inscrições abertas no município.

Durante o workshop, os participantes receberão orientações sobre o processo de inscrição e os principais pontos dos chamamentos públicos. Também serão esclarecidas dúvidas relacionadas à documentação necessária, aos critérios de participação e à elaboração das propostas.