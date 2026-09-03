03 de setembro de 2026
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MODERNIZAÇÃO JUNDIAÍ

Prefeitura de Jundiaí inicia instalação de iluminação LED

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Jundiaí
Ao todo, 137 luminárias serão substituídas; medida faz parte do programa de modernização da iluminação pública do município
Ao todo, 137 luminárias serão substituídas; medida faz parte do programa de modernização da iluminação pública do município

A Prefeitura de Jundiaí iniciou a instalação de 137 luminárias de tecnologia LED em avenidas dos bairros Parque São Luiz e Jundiaí-Mirim. A ação é realizada pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e prevê a substituição das antigas lâmpadas a vapor pelos novos equipamentos.

As intervenções contemplam seis vias dos dois bairros: Avenida Vitório Pavan, Avenida Francisco Anholon, Avenida Clarice de Souza Almeida, Avenida Padre Evaristo Afonso, Avenida João Toresin e Avenida Antônio Raimundo de Oliveira.

A substituição faz parte do Programa de Modernização da Iluminação Pública de Jundiaí, que prevê a ampliação gradual do uso da tecnologia LED em diferentes regiões da cidade.

Segundo a Prefeitura, além de proporcionar maior eficiência energética, as novas luminárias melhoram a qualidade da iluminação das vias, contribuindo para mais segurança e conforto para moradores e motoristas.

“Estamos avançando com a modernização da iluminação pública priorizando as regiões de acordo com o cronograma elaborado pelas equipes técnicas. A tecnologia LED representa mais economia e qualidade na iluminação dos espaços públicos”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra.

As equipes responsáveis pelas intervenções atuam diariamente em diferentes regiões de Jundiaí. Desde o início do programa de modernização, mais de 6 mil lâmpadas já foram substituídas por equipamentos de LED no município.

A Prefeitura informou que as ações seguirão conforme o cronograma elaborado pelas equipes técnicas, com o objetivo de ampliar gradativamente a cobertura da iluminação em LED pela cidade.

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