A Prefeitura de Jundiaí iniciou a instalação de 137 luminárias de tecnologia LED em avenidas dos bairros Parque São Luiz e Jundiaí-Mirim. A ação é realizada pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) e prevê a substituição das antigas lâmpadas a vapor pelos novos equipamentos.

As intervenções contemplam seis vias dos dois bairros: Avenida Vitório Pavan, Avenida Francisco Anholon, Avenida Clarice de Souza Almeida, Avenida Padre Evaristo Afonso, Avenida João Toresin e Avenida Antônio Raimundo de Oliveira.

A substituição faz parte do Programa de Modernização da Iluminação Pública de Jundiaí, que prevê a ampliação gradual do uso da tecnologia LED em diferentes regiões da cidade.