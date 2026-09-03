03 de setembro de 2026
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MANGIARE ITALIAFEST

Cultura Italiana em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto: Divulgação/Giulia Geyer
O evento será realizado das 12h às 22h e promete reunir gastronomia, cultura e entretenimento para toda a família.
O evento será realizado das 12h às 22h e promete reunir gastronomia, cultura e entretenimento para toda a família.

Jundiaí recebe, a partir desta sexta-feira (4), mais uma edição do Mangiare Italiafest, festival gastronômico e cultural que celebra as tradições e os sabores da Itália. O evento segue até segunda-feira (7), no Espaço Expressa, com entrada gratuita.

Durante os quatro dias de programação, o público poderá experimentar pratos típicos da culinária italiana preparados por chefs da ACIB Brasile, além de acompanhar atrações culturais que valorizam a tradição dos imigrantes italianos.

Um dos destaques do festival é a tradicional pisa da uva, atividade que resgata uma das práticas mais conhecidas da cultura italiana e também faz referência à tradição da produção de vinhos na região de Jundiaí.

O evento será realizado das 12h às 22h e promete reunir gastronomia, cultura e entretenimento para toda a família.

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