Jundiaí recebe, a partir desta sexta-feira (4), mais uma edição do Mangiare Italiafest, festival gastronômico e cultural que celebra as tradições e os sabores da Itália. O evento segue até segunda-feira (7), no Espaço Expressa, com entrada gratuita.

Durante os quatro dias de programação, o público poderá experimentar pratos típicos da culinária italiana preparados por chefs da ACIB Brasile, além de acompanhar atrações culturais que valorizam a tradição dos imigrantes italianos.

Um dos destaques do festival é a tradicional pisa da uva, atividade que resgata uma das práticas mais conhecidas da cultura italiana e também faz referência à tradição da produção de vinhos na região de Jundiaí.