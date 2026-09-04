04 de setembro de 2026
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Homem é preso suspeito de estuprar jovem por três dias em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi preso na tarde desta quinta-feira em Jundiaí
O homem foi preso na tarde desta quinta-feira em Jundiaí

Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (3) por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, suspeito de manter uma adolescente de 14 anos em cárcere privado e violentá-la sexualmente durante três dias. O crime, segundo a Polícia Civil, teria ocorrido há cerca de duas semanas.

De acordo com as investigações, o suspeito conheceu a adolescente em um bairro da região Oeste de Jundiaí. Na sexta-feira, ele a levou até sua residência, onde, conforme o relato da vítima, a obrigou a manter relações sexuais sua vontade. Ainda segundo o depoimento prestado pela adolescente, ela foi impedida de deixar o imóvel e permaneceu no local até a segunda-feira seguinte, quando o investigado finalmente permitiu que ela saísse.

Ao deixar a residência, a jovem foi encontrada por pessoas que perceberam seu estado de abalo emocional e prestaram ajuda. As forças policiais foram acionadas, e posteriormente a família da adolescente foi localizada. Ela foi levada à DDM para o registro da ocorrência.

A investigação foi conduzida pela equipe coordenada pela delegada Camila Duarte Pina, com o apoio do delegado-assistente Daniel Ghetti do Prado, e pela investigadora-chefe Lilian Picci. Com base nas informações obtidas e nas diligências realizadas, os investigadores conseguiram identificar o suspeito e reunir elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva encaminhado ao Poder Judiciário.

Após a expedição do mandado, equipes da Delegacia de Defesa da Mulher localizaram e prenderam o investigado na tarde desta quinta-feira. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

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