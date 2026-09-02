A secretária municipal de Segurança Pública de Várzea Paulista, Coronel Carla Basson, decidiu solicitar sua exoneração do cargo para, neste momento, se dedicar a projetos pessoais e também apoiar Leandro Basson, candidato a deputado estadual.

Ao encerrar seu período à frente da pasta, a Coronel Carla destacou a gratidão pela oportunidade de contribuir com o município e agradeceu ao prefeito pela confiança, respeito e consideração durante sua passagem pela administração.

“Foi um período muito importante, de muito trabalho e aprendizado. Sou muito grata ao prefeito pela confiança e a todos que estiveram conosco nessa caminhada. Agora inicio uma nova etapa, dedicada a projetos pessoais e também apoiando Leandro Basson em sua campanha para deputado estadual”, afirmou a Coronel Carla.