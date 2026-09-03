Há momentos em que amar alguém significa fazer algo que parece contraditório ao amor: deixar ir.

A Bíblia no livro de Lucas retrata muito bem isso com a parábola do Filho Pródigo, ali Jesus nos apresenta um pai que recebe do filho um pedido absurdo para aquele contexto: a parte da herança que lhe caberia. O filho queria aquilo que, normalmente, só receberia após a morte do pai. Mais do que pedir dinheiro, ele estava dizendo, de certa forma: “Eu quero o que é seu, mas não quero viver perto de você.”

O que seria que eu e você faríamos diante de uma situação como essa.

O pai poderia ter tentado convencê-lo. Poderia ter usado sua autoridade para impedi-lo. Poderia ter dito que ele estava cometendo um grande erro. Poderia ter criado obstáculos para que aquele filho não fosse embora.

Mas não fez isso. Assim como o filho queria, ele repartiu os bens e permitiu que o filho seguisse o seu caminho.

Isso sempre me faz pensar em quantas vezes nós tentamos convencer pessoas que já decidiram, principalmente aquelas a quem tanto amamos.

Insistimos. Argumentamos. Explicamos novamente. Mostramos todos os riscos. Tentamos abrir os olhos de quem amamos. E, muitas vezes, fazemos tudo isso porque sabemos que aquela escolha pode trazer dor, a dor que sempre queremos impedir.

E talvez essa seja uma das partes mais difíceis do amor: assistir alguém que amamos caminhar em uma direção que sabemos que pode machucá-lo.

Como pais, amigos, cônjuges, líderes e familiares, precisamos aprender que nossa responsabilidade é orientar, aconselhar, ensinar e estar presentes. Mas não podemos escolher pelo outro.

Porque insistir demais pode transformar conselho em controle e atrasar o crescimento e amadurecimento.

E, às vezes, quanto mais tentamos segurar alguém, mais essa pessoa sente necessidade de partir.

O pai da parábola não fechou a porta.

Ele deixou o filho ir.

Mas também não deixou de ser pai quando o filho partiu.

Essa talvez seja uma das imagens mais bonitas da história: o amor não terminou quando o filho foi embora.

O pai não deixou de amar porque o filho fez uma escolha errada.

E quando aquele filho finalmente voltou, não encontrou um pai dizendo: “Eu avisei.”

Encontrou os braços abertos. Encontrou acolhimento. Encontrou uma casa que continuava sendo casa.

Talvez algumas pessoas que amamos estejam vivendo exatamente esse momento. Talvez tenham feito escolhas que não entendemos, tomado caminhos que não gostaríamos que tomassem ou estejam aprendendo da maneira mais difícil aquilo que tentamos ensinar tantas vezes.

E, nesses momentos, talvez nossa maior missão não seja continuar tentando convencê-las. Mas deixá-la ir e confiar que aquilo que não conseguimos ensinar com palavras, a própria vida ensinará.

E quando a pessoa finalmente compreender, quando estiver pronta para voltar, ela precisa saber que ainda existe um lugar onde será recebida.

O filho pródigo voltou.

E isso nos ensina algo poderoso: o amor verdadeiro não precisa controlar para permanecer.

Ele sabe aconselhar, mas também sabe respeitar.

Sabe corrigir, mas também sabe esperar.

Sabe deixar ir, sem deixar de amar.

Porque, no fim, talvez seja exatamente isso que o pai daquela parábola nos ensina: podemos perder alguém por um tempo, podemos assistir alguém se afastar, podemos até não concordar com seus caminhos.

Mas quando o amor é verdadeiro, ele não precisa vencer uma discussão. Ele só precisa permanecer.

Paula Passos é pedagoga, pós-graduada em Educação Parental e MBA em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas (em andamento).